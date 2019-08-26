As cidades do ES sem assassinatos nem mortes no trânsito em 2019

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 18:30
- Atualizado há 6 anos
357 quilômetros separam as cidades de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, e Bom Jesus do Norte, na região Sul. Localizadas nos pontos extremos do Estado, as duas cidades têm algo em comum: nenhuma pessoa morreu assassinada ou em acidente de trânsito no primeiro semestre de 2019. Os dados são do Observatório da Segurança Pública do ES.
Onde a paz reina
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Mucurici
De janeiro a junho deste ano, apenas esses três municípios não registraram homicídios ou mortes no trânsito. Divino de São Lourenço e Bom Jesus do Norte, inclusive, não tiveram nenhum registro de mortes violentas ou acidentes fatais no mesmo período do ano passado.
O que explica índices tão baixos?
Além da população pequena, sendo Divino de São Lourenço e Mucurici os municípios com menor número de habilitantes do Espírito Santo, é difícil encontrar um motivo que explique a ausência de homicídios e acidentes fatais nestas três cidades.
Contudo, o fluxo harmônico de fatores como área, habitantes e frotas de veículos pode ser analisado com uma das razões para índices baixos e até mesmo nulos de mortes no histórico destes locais, como explica o especialista em Segurança do Trânsito, André Cerqueira.
Para Cerqueira, é curioso observar que as motos, veículos em que ocorrem a maioria das mortes do trânsito, representem 74% da frota destas cidades. O que faz pensar na educação destes motoristas no trânsito.
"Seria interessante ir até estes lugares e verificar se existe uma cultura de respeito ao trânsito, talvez uma consciência maior dos motoristas, principalmente em Bom Jesus do Norte, que possui uma densidade populacional maior. É algo extremamente curioso", disse.
A VIDA NOS MUNICÍPIOS
Mucurici
Quase na divisa com Minas Gerais, a pacata cidade de Mucurici possui a segunda menor população do Estado (são 5.552 habitantes segundo dados do IBGE). O local onde todo mundo conhece todo mundo raramente tem crimes e muitos moradores chegam a dormir com as portas abertas. De acordo com o prefeito da cidade, Osvaldo Fernandes, a cidade é calma e investe na educação no trânsito.
Bom Jesus do Norte
Na divisa com o Rio de Janeiro está o município de Bom Jesus do Norte. Com uma população de 9.910 habitantes, de acordo com o IBGE, a cidade tem uma relação harmoniosa com os organismos de segurança, segundo a prefeitura. A sinalização da cidade, por exemplo, foi refeita recentemente em parceria com o governo do Estado.
"A nova sinalização trouxe mais dinâmica na logística da cidade reduzindo o tráfego de caminhões na região central, além da inserção de faixas de pedestres, que trouxe muito mais segurança para a população. O município também possui iluminação pública de alta qualidade", diz a nota enviada pela prefeitura.
O órgão também destacou o trabalho que é feito na base, nas escolas e em projetos sociais, que miniminiza a ociosidade dos jovens.
"A cidade conta com diversas ações esportivas, com investimentos bem destacados em projetos e programas sociais. Além disso, a infraestrutura dos bairros inibe possíveis formações de grupos organizados para a prática de crimes", finalizou a prefeitura por meio de nota.
A reportagem tentou contato com a prefeitura de Divino de São Lourenço, mas ninguém atendeu as ligações.
