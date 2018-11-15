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Intervenção cultural

Artista propõe abraço simbólico ao Cais das Artes

A data do evento ainda não foi confirmada, mas a intenção é reunir artistas de diversos ramos para apresentações culturais no local

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 16:36
Esqueleto de concreto do Cais das Artes está inacabado na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini - 15/10/2018
O artista capixaba Fábio Carvalho organiza um abraço simbólico ao Cais das Artes, em Vitória. Segundo postagem feita pelo músico no Facebook, o objetivo é chamar a atenção para a obra, que está inacabada e já custou R$ 129 milhões aos cofres públicos. A data do evento ainda não foi confirmada, mas a intenção é reunir artistas de diversos ramos para apresentações culturais no local.
> Interromper obras do Cais das Artes seria morrer na praia
O Cais das Artes começou a ser construído em 2010 com a promessa de ser entregue em 2012. Além do valor já gasto, o governo estima que cerca de R$ 100 milhões a mais serão necessários para o término da obra e para recuperação de equipamentos e alguns pontos da estrutura que já estão desgastados pelo tempo.
> Cada vaga de estacionamento no Cais das Artes custa, até agora, R$ 72 mil
Em postagem no Facebook, artista convoca para "abraço" no Cais das Artes Crédito: Reprodução/ Facebook
Em outubro deste ano, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) suspendeu a licitação para retomar as obras no Cais das Artes em aviso publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial. No documento, a justificativa é de que serão feitas "adequações no edital".
> Médico resiste e não deixa casa que seria estacionamento do Cais das Artes
Segundo nota enviada pelo Iopes na época, 18 empresas, algumas de outros Estados, registraram cerca de 30 pedidos de esclarecimentos, o que é normal acontecer em função do tamanho e da complexidade da obra. O Iopes garante que, mesmo enquanto o edital estiver suspenso, continuará recebendo as visitas das empresas no canteiro da obra e continuará prestando informações para que essas empresas possam continuar seus estudos, visando á elaboração de suas propostas. "Após os ajustes, o edital será republicado e o prazo para a retomada da obra está mantido", diz trecho final da resposta do órgão.
 

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