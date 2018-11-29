Arsp anuncia novidade sobre barreira na Terceira Ponte; relembre modelos

Terceira Ponte vai ganhar barreira para prevenção de suicídio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Dois meses se passaram desde que o Governo do Estado decidiu assumir a obra de barreira de proteção na Terceira Ponte . Com 39 alternativas apresentadas durante o período de consulta pública, dois modelos foram considerados viáveis: uma opção com barras verticais e uma outra com estrutura lateral rebaixada . Nesta quinta-feira (29), a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES) marcou uma coletiva de imprensa para as 10 horas, onde prometeu se pronunciar sobre a adoção de medidas de segurança na Terceira Ponte.

Pelo planejamento inicial, a definição do Governo sobre qual modelo de obra seria escolhido para licitação deveria ser divulgado até o final deste mês. A Arsp-ES defende que o modelo escolhido tenha como propósito "proporcionar segurança aos usuários, promover o mínimo de impacto na visibilidade para preservação das belezas paisagísticas, e menor custo".

BARREIRAS VERTICAIS

Em setembro, a ARSP e a Rodosol aprovaram uma proposta de cabos rígidos verticais, sem inclinação, com altura de 2 metros e espaçamento de 10 centímetros a serem instalados sobre a estrutura de guardas-rodas existente na ponte. Lanças pontiagudas foram inseridas na estrutura horizontal superior e testes realizados pelo Corpo de Bombeiros indicaram que a atual tecnologia apresenta difícil transposição. A estrutura será inoxidável, para evitar ações de corrosão devido à maresia.

Esse protótipo se mostra mais vantajoso porque consegue unir o que é mais importante, tendo a preservação das seguranças das pessoas que trafegam ou querem se projetar da ponte, mas mantemos a visualização da ponte e o custo do projeto, explicou na época o diretor da Arsp, Júlio Castiglioni.

ESTRUTURA LATERAL REBAIXADA

Em outubro, uma nova proposta de barreira foi apresentada. Baseada no sistema de segurança da segunda ponte que mais ocorre suicídios no mundo - a Golden Gate, de San Francisco (EUA), o projeto prevê uma altura de 3 m entre a mureta e a base da tela abaixo dela. A distância entre a ponte e a outra ponta da estrutura seria de 2,30m, como explica a Clara Nahas, uma das arquitetas sócias do escritório que apresentou a proposta.