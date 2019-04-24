Arco-íris encanta internautas do Espírito Santo; veja fotos

Sem avisar e sem ser esperada, achegou na manhã desta quarta-feira (24) no Espírito Santo. A tempestade de alguns minutos deixou, mas também proporcionou um visual que os capixabas não avistavam fazia um tempo: um belíssimo arco-íris no céu.

A Lucineia Munske, moradora de Lajinha, distrito de Pancas, comemorou a vista ao acordar. "Foi muito lindo vê-lo logo de manhã. A gente nem tinha previsão de chuva para hoje. Tinha tempo que não aparecia um arco-íris", relata. Veja as imagens enviadas por internautas: