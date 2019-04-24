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Arco-íris encanta internautas do Espírito Santo; veja fotos

De mansinho, sem avisar, a chuva chegou no Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (24)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2019 às 11:28
Arco-íris visto do Tancredão, em Mário Cypreste, Vitória. O clique foi feito na manhã desta quarta-feira (24) Crédito: Instagram: @marluce.camila.lucas
Sem avisar e sem ser esperada, a chuva chegou na manhã desta quarta-feira (24) no Espírito Santo. A tempestade de alguns minutos deixou ruas alagadas em Vila Velha, mas também proporcionou um visual que os capixabas não avistavam fazia um tempo: um belíssimo arco-íris no céu. 
A Lucineia Munske, moradora de Lajinha, distrito de Pancas, comemorou a vista ao acordar. "Foi muito lindo vê-lo logo de manhã. A gente nem tinha previsão de chuva para hoje. Tinha tempo que não aparecia um arco-íris", relata. Veja as imagens enviadas por internautas:

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