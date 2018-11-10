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Transtornos

Aracruz é o município que mais sofreu com a chuva no ES

No bairro Morobá, ao todo, 80 pessoas estão desabrigadas e desalojadas. Elas foram encaminhadas para uma escola municipal da região

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 22:16
O abastecimento de água no município chegou a ser suspenso por causa da chuva Crédito: Divulgação/PMA
Aracruz, região Norte do Estado, é o município que mais sofreu com a chuva, nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, divulgado às 18 horas desta sexta-feira (9). O volume de água chegou a 185,64 mm e trouxe prejuízos para a cidade. 
No bairro  Morobá, ao todo, 80 pessoas estão desabrigadas e desalojadas. Elas foram encaminhadas para uma escola municipal da região. As 20 famílias estão recebendo apoio de saúde, assistência social e alimentação, além de um espaço adequado para passarem a noite, de acordo com a prefeitura.
Deslizamento de terra na ES 124, que liga a sede de Aracruz ao Distrito de Guaraná Crédito: Divulgação/PMA
No distrito de Guaraná, houve queda de barreira na rodovia ES 010. A situação já foi normalizada e o tráfego de veículos foi liberado.
Já na região de Santa Rosa, o trecho ES 124, que liga a sede do município ao distrito ficou alagado, o que impediu o tráfego.
> Os transtornos da chuva na região Norte e Noroeste do ES
UNIDADES DE SAÚDE
Durante o final de semana os moradores da sede do município poderão procurar a Unidade de Saúde do Vila Rica em casos de emergência, segundo a prefeitura. Já no litoral, o atendimento será no Pronto Atendimento de Barra do Riacho. O atendimento nos locais será das 7h às 19 horas. Já nos distritos de Guaraná e Jacupemba, a população poderá acionar a Defesa Civil Municipal, por meio do número de plantão, 27 9 9963 0321.
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS
Para auxiliar o atendimento à população foi organizado alguns pontos para arrecadação de alimentos. As doações acontecem no Shopping Oriund, na sede dos Escoteiros, bairro Jequitibá, na Secretaria de Turismo e Cultura, centro de Aracruz, e em todos os apoios regionais de Aracruz, das 09h às 18h.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NORMALIZADO
O abastecimento de água, que havia sido interrompido na manhã desta sexta-feira (09), foi normalizado. De acordo com o SAAE, a interrupção no abastecimento foi necessária, devido problemas técnicos na captação de água bruta. Uma equipe técnica esteve no local para resolver o problema.
 

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