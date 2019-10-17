Home
>
Grande Vitória
>
Aquaviário: começa projeto para construção de pontos de embarque

Aquaviário: começa projeto para construção de pontos de embarque

Empresa tem 120 dias para fazer planejamento. Serão construídos 4 píeres na Grande Vitória para embarque da população.

Imagem de perfil de Iara Diniz

Iara Diniz

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 18:47

 - Atualizado há 6 anos

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um novo passo foi dado dentro do cronograma que quer colocar em atividade o Aquaviário na Grande Vitória. O Governo anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação da empresa que fará o projeto de construção dos quatro pontos de embarque do transporte. A informação foi publicada no Diário Oficial. A previsão é que o transporte aquaviário comece a funcionar em 2020.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

A empresa será responsável pelo planejamento da construção de quatro píeres - dois em Vitória (Enseada do Suá e Centro) um em Vila Velha (Prainha) e um em Cariacica (Porto Santana).  Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus.

Leia mais

Implantação do aquaviário é um passo promissor a favor da mobilidade

Aquaviário não resolve problema da mobilidade, mas pode ajudar muito

Governo do ES lança edital da primeira fase do Aquaviário

A estimativa é que o projeto fique pronto em um prazo de 120 dias, para que, então, as obras sejam iniciadas. De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno,  a empresa já começa a executar o projeto na semana que vem, que inclui análise de estruturas, questões ambientais, iluminação.

"É preciso ver a questão ambiental, como esses píeres vão ser construídos, os materiais utilizados, a questão da iluminação nestes pontos de embarque. Existe uma série de planejamentos que precisam ser feitos antes de dar início à construção. Esta é mais uma etapa para a instalação do Aquaviário na Grande Vitória", declarou.

Detalhes como o número de embarcações e a quantidade de pessoas que poderão ser transportadas ainda não foram definidos.  Estas questões estarão previstas no projeto, que deve ser concluído em janeiro de 2020. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais