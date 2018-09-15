Apostador de Colatina ganha R$ 490 mil na Lotofácil

Os números sorteados no concurso foram: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 23.
A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2.000.000,00 e o sorteio acontecerá na segunda-feira (17).
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