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Prêmio

Apostador de Colatina ganha R$ 490 mil na Lotofácil

A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2.000.000,00 e o sorteio acontecerá na segunda-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 13:05

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 13:05

Apostador de Colatina foi contemplado Crédito: Reprodução
Um apostador de Colatina levou para casa o prêmio de R$ 490.147,46 no sorteio da Lotofácil. O valor sorteado nesta sexta-feira (14) foi de R$ 1.470.442,38.
Os números sorteados no concurso foram: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 23.
A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2.000.000,00 e o sorteio acontecerá na segunda-feira (17).

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