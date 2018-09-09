Aposta do Espírito Santo fatura R$ 2,7 milhões na Lotofácil

Aposta do Espírito Santo foi premiada na Lotofácil Crédito: Reprodução

Tem capixaba que acordou mais rico neste domingo (09). Uma aposta do Espírito Santo foi premiada no sorteio da Lotofácil da Independência e faturou R$ 2.778.857,60. O sorteio de número 1780 aconteceu na noite desse sábado (08), em São Bento do Sul, Santa Catarina, e premiou além da capixaba outras 32 apostas.

Your browser does not support the audio element. Aposta do Espírito Santo fatura 2.7 milhões de reais na Lotofácil

Os 15 número sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22. O Estado de São Paulo foi o que registrou maior número de apostas premiadas, com oito apostas garantindo o prêmio principal. O Rio de Janeiro registrou cinco apostas vencedoras. Minas Gerais teve três apostas ganhadoras do prêmio principal. Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará e Paraná tiveram duas apostas premiadas. Enquanto Mato Grosso, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim como o Espírito Santo, tiveram uma aposta premiada.

Outras 7.488 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.103,93 cada uma. 231.719 apostas acertaram 13 números e vão receber R$ 20 cada uma. 2.785.614 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 8 cada uma; e 12.507.536 apostas acertaram 11 dezenas e vão receber R$ 4 cada uma.

O próximo concurso da Lotofácil será sorteado na segunda-feira (10) e tem prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Para apostar

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. O apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os jogos podem ser registrados até as 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site das loterias caixa.

Mega-Sena Acumulada