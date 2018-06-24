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Aposta de Vila Velha leva prêmio da Quina de São João

Sozinho, esse capixaba vai levar para casa nada mais nada menos que R$ 20,8 milhões

Publicado em 24 de Junho de 2018 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2018 às 11:08
Crédito: Divulgação
Seis apostas em todo o Brasil acertaram as cinco dezenas sorteadas na Quina de São João e vão dividir o prêmio de R$ 130 milhões. Um dos bilhetes foi feito no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Sozinho, esse capixaba vai levar para casa nada mais nada menos que R$ 20,8 milhões. 
O sorteio do concurso 4706 foi realizado na noite deste sábado (23), em Campina Grande, Paraíba. Veja os números que saíram: 03 - 29 - 33 - 53 - 69
As outras cinco apostas premiadas foram feitas em Brasília (DF), Rondonópolis (MT), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

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