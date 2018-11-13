Aposentado reúne placas perdidas durante a chuva em Vila Velha

Com as chuvas fortes que atingiram a Grande Vitória na semana passada, muitas ruas ficaram alagadas, fazendo com que as placas dos carros se soltassem. O aposentado João Carlos Campo, de 59 anos, reuniu 35 placas e está devolvendo aos donos. Ele mora em Nova América, Vila Velha, e conta que sempre recolhe os objetos depois de chuvas como as que ocorreram na última semana. Ele divulgou os objetos perdidos por rede social e já conseguiu entregar algumas.
"Aqui sempre alaga muito e eu sempre reúno as placas depois, acho que essa foi a vez que eu juntei mais. Muitos já vieram pegar as placas comigo porque eu postei no Facebook e eles agradecem, querem pagar, mas eu falo que não vou receber nada. Não é uma coisa minha, eu só estou devolvendo", afirma.
DETRAN
Se você não teve a sorte de encontrar o objeto com o Seu João Carlos, o Detran orienta que seja feito um boletim de ocorrência em uma delegacia ou de forma online, pela delegacia online.
Para repor a placa, o dono do carro deve ir a uma empresa fabricante credenciada ao Detran-ES e fazer a solicitação de placa de reposição. O proprietário deverá apresentar o documento do veículo e documento de identidade oficial com foto. Para fixação da placa dianteira não é necessário ir até o departamento.
Já se for a placa traseira, que possui lacre controlado por numeração, o Detran informa que, depois da compra da placa, é necessário ir até a Ciretran ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município de emplacamento com o veículo para realizar a vistoria e aplicação do lacre. O proprietário deve levar original e cópia do Certificado de Registro de Veículos (CRV), original e cópia de documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência atualizado. O serviço é gratuito.
De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima com sete pontos na carteira, penalidade de multa de R$293,47 e apreensão do veículo e medida administrativa de remoção do veículo.