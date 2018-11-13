Aposentado reúne placas perdidas durante a chuva em Vila Velha

O aposentado João Carlos Campo reuniu 35 placas que se soltaram durante os alagamentos por causa das chuvas na semana passada Crédito: Bernardo Coutinho

chuvas fortes que atingiram a Grande Vitória na semana passada, muitas ruas ficaram alagadas, fazendo com que as placas dos carros se soltassem. O aposentado João Carlos Campo, de 59 anos, reuniu 35 placas e está devolvendo aos donos. Ele mora em Nova América, Vila Velha, e conta que sempre recolhe os objetos depois de chuvas como as que ocorreram na última semana. Ele divulgou os objetos perdidos por rede social e já conseguiu entregar algumas. Com asque atingiram ana semana passada, muitas ruas ficaram alagadas, fazendo com que as placas dos carros se soltassem. O aposentado João Carlos Campo, de 59 anos, reuniu 35 placas e está devolvendo aos donos. Ele mora em Nova América,e conta que sempre recolhe os objetos depois de chuvas como as que ocorreram na última semana. Ele divulgou os objetos perdidos por rede social e já conseguiu entregar algumas.

"Aqui sempre alaga muito e eu sempre reúno as placas depois, acho que essa foi a vez que eu juntei mais. Muitos já vieram pegar as placas comigo porque eu postei no Facebook e eles agradecem, querem pagar, mas eu falo que não vou receber nada. Não é uma coisa minha, eu só estou devolvendo", afirma.

DETRAN

delegacia online. Se você não teve a sorte de encontrar o objeto com o Seu João Carlos, o Detran orienta que seja feito um boletim de ocorrência em uma delegacia ou de forma online, pela

empresa fabricante credenciada ao Detran-ES e fazer a solicitação de placa de reposição. O proprietário deverá apresentar o documento do veículo e documento de identidade oficial com foto. Para fixação da placa dianteira não é necessário ir até o departamento. Para repor a placa, o dono do carro deve ir a umaaoe fazer a solicitação de placa de reposição. O proprietário deverá apresentar o documento do veículo e documento de identidade oficial com foto. Para fixação da placa dianteira não é necessário ir até o departamento.

Já se for a placa traseira, que possui lacre controlado por numeração, o Detran informa que, depois da compra da placa, é necessário ir até a Ciretran ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município de emplacamento com o veículo para realizar a vistoria e aplicação do lacre. O proprietário deve levar original e cópia do Certificado de Registro de Veículos (CRV), original e cópia de documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência atualizado. O serviço é gratuito.