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Abastecimento

Após temporal, Rio Novo do Sul recebe carros-pipa

Temporal que atingiu cidade no sábado causou paralisação da estação de tratamento

Publicado em 18 de Março de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 13:02
Chuva alaga Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Antonio Rodrigues
Após o temporal que atingiu Rio Novo do Sul e que causou a paralisação das atividades da estação de tratamento de água da cidade,  a Cesan encaminhou quatro carros-pipa, que devem chegar ao município ainda na manhã deste domingo (18). Esse reforço está sendo feito para abastecer os moradores com água potável.
Devido às fortes chuvas, Rio Novo ficou alagada e foi necessário paralisar o abastecimento por causa das condições da água do rio e ao rompimento de uma adutora.
De acordo com a Cesan, as equipes da Companhia estão empenhadas em resolver o fornecimento o mais rápido possível. "Mas, devido ao local onde a adutora rompeu, que é de difícil acesso, ainda não há previsão de conclusão do serviço", informa.
Após temporal, Rio novo do Sul recebe carros-pipa e doações de alimentos
Por causa dos problemas com abastecimento, a população começou a se mobilizar para doação de água potável, produtos de higiene e limpeza, lençóis, roupas e alimentos para ajudar famílias que foram atingidas pelas chuvas. Algumas igrejas se colocaram à disposição como ponto recolhimento desses materiais.
ALIMENTOS SERÃO ENVIADOS PARA A CIDADE
Os alimentos arrecadados no Pedalaço do Aeroporto, realizado na manhã deste domingo (18) serão doados para os moradores do município, segundo o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Ferrari. Cada participante fez a doação de dois quilos de alimentos. "Grande parte dos alimentos vai para nossos amigos de Rio Novo do Sul, que nas noites passadas sofreram com as chuvas, enchentes e desabamentos", destacou o secretário.
ALERTA EM OUTRAS CIDADES
A Cesan também solicita aos moradores de Guarapari, Piúma e Anchieta que economizem água e evitem o desperdício. Devido às fortes chuvas, a água dos rios que abastecem estas cidades está com elevada turbidez (lama) e pode ser necessário paralisar o abastecimento. Em Guarapari, a elevação do nível do Rio Jabuti comprometeu a captação. A Cesan ressaltou que as equipes da Companhia estão monitorando a situação.

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