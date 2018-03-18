Chuva alaga Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Antonio Rodrigues

Após o temporal que atingiu Rio Novo do Sul e que causou a paralisação das atividades da estação de tratamento de água da cidade, a Cesan encaminhou quatro carros-pipa, que devem chegar ao município ainda na manhã deste domingo (18). Esse reforço está sendo feito para abastecer os moradores com água potável.

Devido às fortes chuvas, Rio Novo ficou alagada e foi necessário paralisar o abastecimento por causa das condições da água do rio e ao rompimento de uma adutora.

De acordo com a Cesan, as equipes da Companhia estão empenhadas em resolver o fornecimento o mais rápido possível. "Mas, devido ao local onde a adutora rompeu, que é de difícil acesso, ainda não há previsão de conclusão do serviço", informa.

Your browser does not support the audio element. Após temporal, Rio novo do Sul recebe carros-pipa e doações de alimentos

Por causa dos problemas com abastecimento, a população começou a se mobilizar para doação de água potável, produtos de higiene e limpeza, lençóis, roupas e alimentos para ajudar famílias que foram atingidas pelas chuvas. Algumas igrejas se colocaram à disposição como ponto recolhimento desses materiais.

ALIMENTOS SERÃO ENVIADOS PARA A CIDADE

Os alimentos arrecadados no Pedalaço do Aeroporto, realizado na manhã deste domingo (18) serão doados para os moradores do município, segundo o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Ferrari. Cada participante fez a doação de dois quilos de alimentos. "Grande parte dos alimentos vai para nossos amigos de Rio Novo do Sul, que nas noites passadas sofreram com as chuvas, enchentes e desabamentos", destacou o secretário.

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