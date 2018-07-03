Após reportagem, motoristas clandestinos continuam ação no Aeroporto

Motorista com placa de Uber no aeroporto: clandestinos ainda atuando no terminal Crédito: Kaique Dias

Após reportagem publicada pelo

Gazeta Online

, clandestinos continuam atuando no terminal aéreo oferecendo corridas, apesar do número ter diminuído. Na manhã desta terça-feira (03) cerca de três motoristas aguardavam passageiros no local.

A reportagem flagrou em um dia de semana, pela manhã, ao menos oito desses motoristas. Mas há situações em que 20 tentam conseguir clientes ao mesmo tempo. Eles ficam no portão de desembarque do aeroporto, ao lado de fora. Alguns aceitam pagamento por cartão de crédito ou débito.

Nesta terça-feira não foi vista nenhuma fiscalização na área de desembarque. Os motoristas ficam todos estacionados em local de desembarque. Também é possível ver outros que usam o aplicativo aguardando alguma chamada pelo sistema em local irregular e taxistas de outros municípios.

Todos ficam próximos aos taxistas de Vitória, que têm autorização da prefeitura para trabalhar ali, inclusive pagando uma taxa. Em alguns momentos eles conseguem corridas. Em outros, quando não está próximo do horário da chegada de algum voo, os motoristas saem da área de desembarque, mas voltam novamente quando há novos passageiros.

A multa prevista para quem não tem permissão para atuar como motorista no aeroporto é de R$ 932,91, podendo subir para R$ 1.440,51, em caso de reincidência.

FISCALIZAÇÃO

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran-ES) já havia dito que o local é fiscalizado pela Guarda Municipal quase diariamente e que as câmeras ainda não foram instaladas por falta de sinalização da Infraero.

Por nota, a Setran disse que aguarda a nova sinalização, que deve ser feita pela Infraero, para colocar os equipamentos de monitoramento. Neste ano, foram realizadas 115 ações e 12 motoristas foram autuados, no total, de acordo com a administração.