Após quebra-quebra em unidade de saúde, médico é afastado por 90 dias

Médico Aurédio José do Couto Crédito: Reprodução | Vídeo | Internauta

que causou um tumulto na Unidade de Saúde de Jardim América na última terça-feira (15), foi afastado das funções por 90 dias, na manhã desta segunda-feira (21). No dia da confusão, o subsecretário Administrativo de Saúde de Cariacica, Josemir Joaquim da Silva, chegou a afirmar que o profissional não seria punido. A suspensão temporária aconteceu dias após a exoneração da Secretária de Saúde de Cariacica, Stéfane Legran. O médico Aurédio José do Couto,, foi afastado das funções por 90 dias, na manhã desta segunda-feira (21). No dia da confusão, o subsecretário Administrativo de Saúde de Cariacica, Josemir Joaquim da Silva, chegou a afirmar que o profissional não seria punido. A suspensão temporária aconteceu dias após ade Cariacica, Stéfane Legran.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, Aurédio foi afastado da função para averiguação do caso. Durante uma reunião com a secretária interina de Saúde, Claúdia Hackbart, ele concordou com a decisão e assinou a notificação da suspensão temporária.

Sobre o atendimento na unidade, a prefeitura reforçou que todas as consultas agendadas com o médico foram remanejadas para outro profissional.

O CASO

Pacientes com consulta marcada ficaram sem atendimento na Unidade Saúde de Jardim América, em Cariacica, depois que o médico, revoltado com a falta de condições de trabalho, jogou gavetas no chão e derrubou prateleiras e documentos nas instalações do local.

Vídeo e fotos feitas por um paciente que aguardava atendimento no local mostraram gavetas destruídas e prontuários médicos completamente bagunçados. Por conta da confusão o atendimento ficou paralisado por pelo menos 30 minutos.

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O operador de máquina Juscelino Boecker, de 39 anos, era um dos pacientes que aguardava atendimento no local e presenciou a confusão. Ele tinha uma consulta marcada para as 7h30, para dar andamento ao pedido de realização de uma cirurgia, e cerca de uma hora depois do horário marcado ainda não havia sido atendido.

"Ele (médico) chegou agitado aqui de manhã e logo começou a reclamar com os colegas que não tinha sala para ele trabalhar, para atender os pacientes. Foi lá para dentro, quebrou cadeiras e lixeira em uma sala e depois veio aqui para o corredor, entrou na recepção e quebrou tudo. Ele ficou revoltado com a falta de condições de trabalho, jogou tudo no chão, quebrou gaveta, uma confusão", contou o paciente.

O pintor Clóvis Dias, 60 anos, também viu a confusão começar: "Eu tava lá dentro e de repente ele chegou perguntou o pessoal onde ele ia atender e aí ele começou a conversar lá dentro e alguém respondeu "se vira aí". Aí ele começou a falar que toda vez que vem aqui não tem onde atender, que ele já atendeu até na cozinha por que não tinha lugar. E foi aí que ele começou a quebrar as coisas".