Após o Ano-Novo, rotina velha com ônibus lotados na Grande Vitória

Transcol lotado na manhã desta terça-feira Crédito: Caique Verli

A greve de rodoviários continua nesta terça-feira (2), na Grande Vitória. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) Edson Bastos, a paralisação, que teve uma pausa para as comemorações de Ano-Novo, deve se manter até o julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT ), marcado para o dia 10 deste mês.

No terminal de Laranjeiras, na Serra, o embalador Mateus da Silva afirma que teve menos dificuldade comparado à semana passada. "Hoje a situação está melhor (do que na semana passada), mas ainda tem uma quantidade boa de filas. Antes rodavam os ônibus articulados, agora rodam os menores, então estão todos lotados", observa.

Os usuários de ônibus afirmam que a lotação é normal no período da manhã, mas Edson Bastos, questionado sobre a circulação, afirma que a frota permanece reduzida, e que a greve deve se manter até dia 10, dia em que acontece o julgamento do dissídio coletivo no TRT.

A greve começou dia 26 de dezembro e, após suspensão temporária para o réveillon, foi retomada ao meio-dia desta segunda-feira (1).

Terminal de Jacaraípe

No Terminal de Jacaraípe, na Serra, os usuários do sistema Transcol reclamam de atraso dos ônibus e de filas maiores que o normal.

A camareira Adriana de Souza está há mais de 50 minutos esperando ônibus no Terminal de Jacaraípe. Para não correr risco de chegar atrasada no trabalho - ela pega às 10h no serviço -, teve que sair de casa 5h, em Nova Almeida.

Adriana de Sousa reclama do atraso Crédito: Caique Verli

Está tudo atrasado, os ônibus não estão circulando direito. Aqui a situação só piorou.Tenho minhas dúvidas se 70% da frota estão circulando mesmo, afirma.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) reafirmam que não há previsão de novas negociações até o julgamento do dissídio coletivo, previsto para o dia 10 de janeiro. As entidades também ressaltam que não há condições de concederem um reajuste acima de 1,83%.

"GVBus e Setpes sentaram para negociação junto ao Sindirodoviários em novembro e dezembro. Nesse período, houve nove encontros: 4 rodadas de negociação, 4 de mediação e 1 audiência de conciliação (Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho). Em todos esses momentos, o Sindirodoviarios se manteve intransigente, pleiteando ganhos reais absurdos, fora da realidade do que está sendo negociado por sindicatos de outras categorias em razão da crise econômica. As empresas do setor de transporte urbano metropolitano não têm condições de oferecer mais nada, pois se encontram em situação financeira extremamente frágil! A queda de passageiro já é de 14,6% nos últimos 3 anos. Só o diesel acumula aumento de 26,68% nos últimos sete meses, segundo dados do Valor Econômico", justificaram em nota.

Com informações de Caique Verli.