Um assassinato na noite desta quarta-feira (02) em Porto de Cariacica, Cariacica , evoluiu para uma madrugada de terror que deixou os moradores do bairro apreensivos. Tudo começou por volta das 21h quando criminosos invadiram a casa de Maxwel Marsal de Oliveira, 26 anos, e executaram ele a tiros.

Segundo a polícia, em retaliação pelo assassinato de Maxwel, os sobrinhos dele, Alair Maria de Freitas Neto, 18 anos, e um adolescente de 17 anos, planejaram vingar a morte do tio.

A dupla foi até a casa do suposto autor do homicídio, conhecido apenas como Pablinho, e começaram a apedrejar a residência da madrinha dele, de 41 anos, por volta das 2h desta quinta (03). Depois de jogar as pedras, os dois invadiram a residência, quebraram a televisão, computador e por fim incendiaram o carro da mulher, um Fiat Uno.

Your browser does not support the audio element. Após morte de tio, sobrinhos promovem o terror em bairro de Cariacica

Enquanto a Polícia Militar estava atendendo a ocorrência da morte de Maxwel, foi acionada para ir ao local checar a informação de que criminosos estavam apedrejando a residência.

Quando a polícia chegou ao local, a dupla fugiu. A polícia continuou fazendo buscas pelo bairro quando foi acionada novamente porque os mesmos indivíduos atearam fogo em uma residência de uma dona de casa de 40 anos, que não tinha envolvimento algum com a situação.

Na casa dela, de dois cômodos, estavam ela (grávida de 9 meses), e as filhas, de 3 e 10 anos. Segundo as vítima, a dupla acordou ela, mandou a dona de casa sair da residência com as crianças e ateou fogo na casa.

Alair e o jovem de 17 anos acabaram detidos pela Polícia Militar pelos dois crimes. Os dois negam o crime.

"O Maxwel me criou com um sobrinho, tenho consideração por ele como se fosse da minha família. Matarem ele na covardia e agora estão me acusando de botar fogo na casa dos outros. Eu não fiz nada", afirma Alair.