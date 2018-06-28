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Manifestação

Após morte de idoso, moradores interditam rodovia em Cariacica

Confronto entre PMs e traficantes da região de Morro Novo, nesta quarta (27), terminou com suspeito morto e idoso vítima de bala perdida

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 16:18
Moradores fazem protesto no bairro Morro Novo, em Cariacica, após confronto entre PMs e bandidos nesta quarta. Troca de tiros terminou com um idoso morto por bala perdida Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um grupo de moradores do bairro Morro Novo, que fica localizado em Cariacica, fechou a Rodovia José Sette, no início da tarde desta quinta (28), em protesto contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos - morto por uma bala perdida - e de Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que é suspeito de atirar contra policiais e foi atingido durante troca de tiros em um confronto na noite desta quarta (27). A ocorrência está sendo investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os manifestantes atearam fogo em pneus e juntaram entulhos e vidros na via para impedir motoristas de trafegarem na região. A rodovia ficou interditada até as 14h15, quando os manifestantes se dispersaram. O clima, no entanto, ainda é tenso na região
A Polícia Militar estava no local do protesto, mas não conseguiu impedir que os moradores fechassem a via. Também esteve presente a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com medo, comerciantes que têm estabelecimentos perto do local, fecharam as portas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos policiais militares para apagar o fogo nos pneus e, assim, restabelecem a passagem de veículos na rodovia. Posteriormente, a Prefeitura fez a limpeza na região.
Por volta das 16h, alguns estabelecimentos reabriram.
A Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) já deixou o local, mas o extensivo da PM, com três viaturas, continua no bairro para monitorar a situação. 
Corpo de Bombeiros apaga fogo em pneus durante o protesto na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
 

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