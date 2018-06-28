Após morte de idoso, moradores interditam rodovia em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Morro Novo, que fica localizado em Cariacica, fechou a Rodovia José Sette, no início da tarde desta quinta (28), em protesto contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos - morto por uma bala perdida - e de Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que é suspeito de atirar contra policiais e foi atingido durante troca de tiros em um confronto na noite desta quarta (27). A ocorrência está sendo investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os manifestantes atearam fogo em pneus e juntaram entulhos e vidros na via para impedir motoristas de trafegarem na região. A rodovia ficou interditada até as 14h15, quando os manifestantes se dispersaram. O clima, no entanto, ainda é tenso na região
A Polícia Militar estava no local do protesto, mas não conseguiu impedir que os moradores fechassem a via. Também esteve presente a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com medo, comerciantes que têm estabelecimentos perto do local, fecharam as portas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos policiais militares para apagar o fogo nos pneus e, assim, restabelecem a passagem de veículos na rodovia. Posteriormente, a Prefeitura fez a limpeza na região.
Por volta das 16h, alguns estabelecimentos reabriram.
A Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) já deixou o local, mas o extensivo da PM, com três viaturas, continua no bairro para monitorar a situação.