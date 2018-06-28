Após morte de idoso, moradores interditam rodovia em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Morro Novo, que fica localizado em, fechou a Rodovia José Sette, no início da tarde desta quinta (28), em protesto contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos -- e de Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que é suspeito de atirar contra policiais e foi atingido durante troca de tiros em um confronto na noite desta quarta (27). A ocorrência está sendo investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa ().