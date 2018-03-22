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Dante Michelini

Após liminar, prefeitura mantém sinalização da Linha Verde

As placas e até uma faixa pendurada entre semáforos, alertando os motoristas da linha, ainda não foram retiradas

Publicado em 22 de Março de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 12:09
Mesmo com a decisão judicial que derrubou a linha verde na Dante Michelini, a Prefeitura de Vitória ainda mantém na manhã desta quinta-feira (22) toda a sinalização que indicava o uso exclusivo da faixa da direita, no sentido Serra, para ônibus, táxis e vans. As placas e até uma faixa pendurada entre semáforos, alertando os motoristas da linha, ainda não foram retiradas.
Nesta quarta, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, suspendeu a operação da Linha Verde na avenida, atendendo a um pedido de uma moradora de Jardim Camburi.
O juiz, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, sustentou na decisão que a Prefeitura não ouviu os moradores antes da implantação da faixa exclusiva. Citou também os congestionamentos ocorridos na região e em bairros próximos.
A Justiça determinou ainda multa diária de R$ 50 mil à Prefeitura se a decisão não for cumprida.
 
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Procuradoria Geral do Município de Vitória informa que vai aguardar a decisão final da Justiça para alterar a sinalização vertical e horizontal da avenida Dante Michelini no espaço ocupado pela faixa da Linha Verde.

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