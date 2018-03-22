Após liminar, prefeitura mantém sinalização da Linha Verde

Mesmo com a decisão judicial que derrubou a linha verde na Dante Michelini, a Prefeitura de Vitória ainda mantém na manhã desta quinta-feira (22) toda a sinalização que indicava o uso exclusivo da faixa da direita, no sentido Serra, para ônibus, táxis e vans. As placas e até uma faixa pendurada entre semáforos, alertando os motoristas da linha, ainda não foram retiradas.

O juiz, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, sustentou na decisão que a Prefeitura não ouviu os moradores antes da implantação da faixa exclusiva. Citou também os congestionamentos ocorridos na região e em bairros próximos.

A Justiça determinou ainda multa diária de R$ 50 mil à Prefeitura se a decisão não for cumprida.





O QUE DIZ A PREFEITURA