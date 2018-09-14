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Mobilização

Após incêndio destruir casas em Cariacica, igreja pede doações

Quatro das cinco casas ficaram totalmente destruídas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 16:24

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 16:24

Casas foram destruídas pelas chamas Crédito: Marcelo Prest
Após um incêndio destruir cinco casas no bairro Sotelândia, em Cariacica, fiéis de uma comunidade católica da região estão se mobilizando para arrecadar doações. Itens como alimentos não perecíveis (cesta básica), roupas, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal, colchões e roupa de cama podem ser disponibilizados para as famílias.
O incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira (13). Quatro das cinco casas ficaram totalmente destruídas. As chamas começaram quando uma moradora do local resolveu atear fogo no quintal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, apesar da destruição, ninguém ficou ferido.
Segundo o coordenador da Igreja Católica São Francisco de Assis de Sotelândia, Fábio César da Silva, de 39 anos, a mobilização foi feita com toda a paróquia da região. 
Eu não sei como as pessoas vão fazer em relação às casas, mas pelo menos os bens perdidos queremos ajudar e colaborar um pouco, explicou.
Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com Fábio, pelo número (27) 99877-6828, ou para outra coordenadora da igreja, Kátia, pelo (27) 99960-9656
Após incêndio destruir casas em Cariacica, igreja pede doações

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