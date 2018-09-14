Após incêndio destruir casas em Cariacica, igreja pede doações

Casas foram destruídas pelas chamas Crédito: Marcelo Prest

Após um incêndio destruir cinco casas no bairro Sotelândia, em Cariacica , fiéis de uma comunidade católica da região estão se mobilizando para arrecadar doações. Itens como alimentos não perecíveis (cesta básica), roupas, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal, colchões e roupa de cama podem ser disponibilizados para as famílias.

O incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira (13). Quatro das cinco casas ficaram totalmente destruídas. As chamas começaram quando uma moradora do local resolveu atear fogo no quintal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, apesar da destruição, ninguém ficou ferido.

Segundo o coordenador da Igreja Católica São Francisco de Assis de Sotelândia, Fábio César da Silva, de 39 anos, a mobilização foi feita com toda a paróquia da região. 

Eu não sei como as pessoas vão fazer em relação às casas, mas pelo menos os bens perdidos queremos ajudar e colaborar um pouco, explicou.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com Fábio, pelo número (27) 99877-6828, ou para outra coordenadora da igreja, Kátia, pelo (27) 99960-9656.