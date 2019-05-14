Monumento "Vitória 360 Graus" é reinaugurado em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

A prefeitura de Vitória vai investir cerca de R$ 60 mil para modificar postes de iluminação e aumentar a profundidade dos eletrodutos condutores de fios elétricos na praça da praia da Curva da Jurema, uma das mais movimentadas da Capital. A medida acontece porque o local voltou a ser alvo de pessoas que furtam os fios de cobre e deixam partes da cidade às escuras.

Your browser does not support the audio element. Após furto, prefeitura vai aumentar profundidade de fios em Vitória

O caso mais recente aconteceu na última semana, quando vários metros de fios foram retirados dos postes ao redor do campo de futebol da praça. Também foram roubados os fios do sistema que ilumina o monumento Vitória 360º – uma escultura com o nome da cidade que fica exposta na praça. O prejuízo estimado com esses furtos é de R$ 60 mil, equivalente ao valor que será gasto na reinstalação.

Fios da iluminação do campo da Curva da Jurema foram furtados Crédito: Eduardo Dias

José Fortunato Ribeiro, gerente de Serviços de Infraestrutura Urbana de Vitória, afirmou que os postes ao redor do campo serão substituídos. Os novos pilares de sustentação dos refletores serão circulares e os fios passarão por dentro do poste, e não pelo lado de fora. O local de passagem subterrânea dos fios na praça, chamados de eletroduto, também serão modificados. As passagens serão mais profundas e terão uma cobertura de concreto, para inibir a ação dos criminosos.

"A prefeitura está cada vez dificultando mais, porque estamos aprendendo com esse vandalismo. A gente está procurando melhorar para evitar que isso aconteça. A prefeitura tem investido no programa de iluminação. A finalidade disso é promover a segurança, o lazer e valorizar o mobiliário urbano", avaliou o representante da prefeitura.

FREQUENTADORES DO CAMPO RECLAMAM

O planejamento da prefeitura é para que a nova iluminação do campo seja inaugurada na quinta-feira da próxima semana, dia 23 de maio. Até lá, o campo continuará sem luz durante a noite e as partidas de futebol não irão acontecer. A situação incomoda alguns frequentadores do espaço, como o treinador de futebol Cosme Eduardo Bernardes, que tem uma escolinha de futebol do campo da Curva da Jurema.

Fios da iluminação do campo da Curva da Jurema foram furtados Crédito: Eduardo Dias

"A falta de energia elétrica é muito ruim porque afeta toda a população. Bastante pessoas jogam (futebol) aqui à noite. Sem falar na questão de segurança pública, porque o campo sem iluminação fica muito escuro. Estamos no aguardo da prefeitura consertar para que tudo volte ao normal", disse o treinador de futebol.