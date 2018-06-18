Após forte chuva, carro cai em valão em Vila Velha

Jackeline contou ao Gazeta Online como ela e outras duas pessoas conseguiram tirar o motorista do veículo. "Eu e minha amiga estávamos logo atrás desse carro. Quando vimos que ele estava começando a afundar, fomos prestar socorro ao motorista. Nós o orientamos a sair rapidamente. Logo após chegou um homem em uma Kombi e também ajudou a tirá-lo de lá", disse a autônoma.