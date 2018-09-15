Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Após denúncia, Sesa anuncia médico para atender pacientes com HIV
500 pacientes no Hucam

Após denúncia, Sesa anuncia médico para atender pacientes com HIV

O Hucam é de responsabilidade federal, mas um infectologista cedido pela Sesa pediu afastamento das funções em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 01:24

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 01:24

Hucam era o único hospital no Estado a oferecer o procedimento pelo SUS Crédito: Guilherme Ferrari
Um dia após o Gazeta Online denunciar que 500 pacientes com HIV corriam o risco de ter o tratamento interrompido depois que um infectologista pediu afastamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e a instituição entraram, nesta sexta-feira (14), em um acordo para substituir o médico.
O Hucam é de responsabilidade federal, mas o infectologista era cedido pela Sesa. O médico que se afastou em julho atendia 500 das 2000 pessoas com HIV que fazem tratamento no Hucam. Segundo o hospital, a previsão é de que as consultas sejam remarcadas já a partir da próxima semana.
O médico tinha deixado o cargo em julho, mas até a quinta-feira (13), a secretaria não tinha dado um prazo para fazer a substituição. A pasta alegava que o hospital não tinha solicitado oficialmente um novo infectologista. Já o Hucam garantiu que fez, sim, o pedido em uma reunião no dia 16 de julho, que contou, inclusive, com a presença da Coordenação Estadual de DST Aids da Sesa, da chefia do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica e da subsecretaria de Estado da Saúde para assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde.
 Os termos da reunião foram inclusive relatados em Nota Técnica do dia 30 de julho, assinada pela coordenadora Estadual de DST Aids da Sesa e endereçada à chefe do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da mesma secretaria, em que foi ratificado o pedido por um infectologista, complementou o Hucam em nota enviada à reportagem na quinta-feira (13).
Hucam, após denúncia, Sesa anuncia médico para atender pacientes com HIV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados