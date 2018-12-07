Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Após denúncia, abatedouro clandestino de aves é fechado em Cariacica
Vigilância

Após denúncia, abatedouro clandestino de aves é fechado em Cariacica

O local funcionava dentro de um curral desativado, sem registro do Serviço de Inspeção Oficial nem licenciamento ambiental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 19:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 19:30

Idaf identifica abate clandestino de aves em Cariacica Crédito: Divulgação | Idaf
Um abatedouro clandestino de aves foi identificado nesta sexta-feira (07) por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), após uma denúncia anônima. O local funcionava dentro de um curral desativado no bairro Vale dos Reis, em Cariacica
De acordo com a médica veterinária do Idaf, Georgiana Galvão, o abate não tinha registro no Serviço de Inspeção Oficial nem licenciamento ambiental. "O procedimento era feito de forma precária, em uma estrutura totalmente imprópria, em condições higiênico-sanitárias deploráveis", afirmou.
Georgiana disse ainda que porcos eram criados no entorno do estabelecimento e eles se alimentavam dos restos de galinhas abatidas.
> Carreta que transporta gasolina é flagrada levando água para Regência
OPERAÇÃO
A operação contou com a parceria de policiais civis da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e cerca de 1.200 galinhas foram apreendidas e encaminhadas para um abatedouro em frigorífico regularizado. Já as carcaças das aves levadas para graxarias para serem utilizadas na produção de farinha para ração animal.
O responsável pelo estabelecimento foi autuado por comercializar produtos de maneira informal.
> Associados na produção de peixe crescem no ES após crise e seca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados