Após denúncia, abatedouro clandestino de aves é fechado em Cariacica

Um abatedouro clandestino de aves foi identificado nesta sexta-feira (07) por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), após uma denúncia anônima. O local funcionava dentro de um curral desativado no bairro Vale dos Reis, em Cariacica.
De acordo com a médica veterinária do Idaf, Georgiana Galvão, o abate não tinha registro no Serviço de Inspeção Oficial nem licenciamento ambiental. "O procedimento era feito de forma precária, em uma estrutura totalmente imprópria, em condições higiênico-sanitárias deploráveis", afirmou.
Georgiana disse ainda que porcos eram criados no entorno do estabelecimento e eles se alimentavam dos restos de galinhas abatidas.
OPERAÇÃO
A operação contou com a parceria de policiais civis da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e cerca de 1.200 galinhas foram apreendidas e encaminhadas para um abatedouro em frigorífico regularizado. Já as carcaças das aves levadas para graxarias para serem utilizadas na produção de farinha para ração animal.
O responsável pelo estabelecimento foi autuado por comercializar produtos de maneira informal.