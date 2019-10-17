Ambulantes detidos

Após confusão na Ilha do Boi, prefeito troca chefia de fiscalização

Dois homens foram detidos por desacato à autoridade, desobediência e grave ameaça. Os ambulantes vão responder em liberdade. No Diário Oficial da Capital desta sexta-feira (18), foi publicada a exoneração do chefe de fiscalização

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 18:58 - Atualizado há 6 anos

Praia da Ilha do Boi, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), anunciou em sua conta do Twitter nesta quinta-feira (17) que mudou a chefia da fiscalização da prefeitura após uma confusão que aconteceu nesta manhã na Ilha do Boi, em que ambulantes acabaram detidos pela Guarda Municipal.

No tweet, Luciano explica. "Atuamos para organizar o comércio ambulante e, em 7 anos de governo, a guarda e a fiscalização são orientadas a agir de forma preventiva para garantir a ordem e bom uso dos nossos espaços públicos".

Questionada pela reportagem de A Gazeta se o chefe do setor de fiscalização foi exonerado ou recolocado em outro cargo, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) apenas disse que "os dados serão publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (18)".

No Diário Oficial da Capital desta sexta-feira (18), foi publicada a exoneração do coordenador de Fiscalização de Posturas e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória (Sedec), envolvido na confusão. João Lucas Stem Machado, que ocupava cargo comissionado, deixa a função. A reportagem de A Gazeta tenta falar com o funcionário exonerado.

Segundo testemunhas, dois homens que alugavam cadeiras de praia na manhã desta quinta-feira (17) foram levados em viaturas da Guarda. O material comercializado por eles também foi levado, segundo os populares.

Um vídeo gravado no momento da ação mostra homens que seriam fiscais da prefeitura removendo cadeiras que eram comercializadas na praia. Nas imagens também é possível ver o momento em que um homem é algemado e colocado em uma viatura da Guarda Municipal.

