Após chuvas, 14 escolas de Vila Velha não terão aulas nesta segunda

De 100 escolas, 14 unidades não vão abrir devido as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória neste sábado (18)

Publicado em 19 de maio de 2019 às 22:43 - Atualizado há 6 anos

Sala de aula de escola da rede municipal da Serra Crédito: PMS/Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha informou que 14 escolas não vão funcionar no município nesta segunda-feira (20). Por conta das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória neste sábado (18), os acessos a 12 unidades ficaram obstruídos. Uma escola está ocupada com os desabrigados na cidade e outra vai passar por uma manutenção de energia.

"Doze escolas administradas pela Prefeitura de Vila Velha não funcionarão nesta segunda-feira (20), devido à falta de condições de acesso às unidades. São unidades sobretudo na Região 4, em bairros como Cobilândia e Jardim Marilândia. Estas localidades foram muito afetadas pelas chuvas. Já a Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Doutor Trancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Cobi de Cima, não atenderá aos alunos por causa de uma atividade de manutenção que será promovida pela EDP Escelsa na região", afirmou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.

A Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Maria Elisa Vereza Coutinho, em São Conrado, não funcionará por estar recebendo desabrigados e desalojados. Segundo a administração municipal, equipes da prefeitura já iniciaram a limpeza de escolas localizadas em todas as regiões da cidade neste domingo (19).

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que os alunos não serão prejudicados e as atividades letivas devem ser retomadas normalmente nesta terça-feira (21).

VEJA AS ESCOLAS QUE NÃO VÃO FUNCIONAR

Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis)

- Maria Eliza Vereza Coutinho (São Conrado) - Recebendo desabrigados/desalojados

- Pré-escolar Maria Rita Neves Moraes (Itapuã)

- José Silvério Machado (Jardim Marilândia)

- Pedro Pandolfi (Rio Marinho)

- Pedro Cavalieri (Vila Batista)

- Tia Nenzinha (Divino Espírito Santo)

- Professora Normília da Cunha Santos (Terra Vermelha)

Unidades Municipais de Ensino Fundamental (Umefs)

- Professor Paulo César Vinha (Terra Vermelha)

- Pedro Herkenhoff (Cobilândia)

- Paulo Mares Guia (Cobilândia)

- José Elias de Queiroz (Cobi de Baixo)

- Izaltina Almeida Fernandez (Jardim Marilândia)

- Antônio Bezerra de Farias (Vila Garrido)

- Dr. Tancredo de Almeida Neves (Cobi de Baixo) - A EDP Escelsa estará realizando manutenção preventiva na região

