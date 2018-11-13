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Píer de Iemanja

Após chuva e vento, escuna que faz passeios turísticos está afundando

De acordo com o piloto da embarcação, a escuna está parada há quatro anos. O flutuante de acesso ao barco também está danificado

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:30
Uma escuna com capacidade para 60 pessoas está parcialmente naufragada por conta da chuva, próximo ao Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Uma escuna que tem capacidade para 60 pessoas e está ancorada próximo ao Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória, está afundando. Sem realizar passeios, a embarcação está parada há quatro anos, como informa o piloto Samuel Goulart. O flutuante de acesso ao barco também está afundando.
A cena é visível para quem passa pela Praia de Camburi. Parte da escuna está naufragada, ou adernada, termo náutico para este tipo de situação. De acordo com Samuel, a situação aconteceu por conta das chuvas que ocorreram em Vitória, somadas aos ventos fortes. O teto do barco acabou cedendo e a água acabou invadindo o convés, afundando parcialmente a embarcação.
O flutuante, que dá acesso à escuna, está parcialmente afundado desde a semana passada e a situação também piorou por causa das chuvas e ventos. Segundo o piloto, o proprietário e ele estão em busca de uma solução para o problema.
Outra escuna, ancorada no mesmo flutuante que a da parcialmente afundada, tem capacidade para até 80 pessoas. Esta não está afundando, mas apresenta problemas. Samuel explica que esta embarcação está parada desde fevereiro e deve ser levada até um estaleiro para os que os reparos sejam feitos.
Após chuva e vento, escuna que faz passeios turísticos está afundando
MARINHA
Em nota, a Marinha do Brasil informou que a embarcação é de propriedade privada, uma vistoria foi feita  e o proprietário notificado.
"A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a embarcação em questão é de propriedade privada, atualmente inscrita na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).
Militares da Capitania estiveram no local e realizaram uma vistoria na embarcação, notificando o proprietário para reflutuá-la, de forma a não comprometer a segurança da navegação e não causar poluição hídrica e/ou danos ao meio ambiente.
A CPES informa, ainda, que esta embarcação encontra-se impedida de trafegar em virtude de suas condições estruturais e de seu Certificado de Segurança da Navegação estar vencido".
Com informações de Eduardo Dias

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