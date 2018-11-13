Uma escuna com capacidade para 60 pessoas está parcialmente naufragada por conta da chuva, próximo ao Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Praia de Camburi, em Vitória, está afundando. Sem realizar passeios, a embarcação está parada há quatro anos, como informa o piloto Samuel Goulart. O flutuante de acesso ao barco também está afundando. Uma escuna que tem capacidade para 60 pessoas e está ancorada próximo ao Pier de Iemanjá, na, em Vitória, está afundando. Sem realizar passeios, a embarcação está parada há quatro anos, como informa o piloto Samuel Goulart. O flutuante de acesso ao barco também está afundando.

escuna está naufragada, ou adernada, termo náutico para este tipo de situação. De acordo com Samuel, a situação aconteceu por conta das chuvas que ocorreram em Vitória, somadas aos ventos fortes. O teto do barco acabou cedendo e a água acabou invadindo o convés, afundando parcialmente a embarcação. A cena é visível para quem passa pela Praia de Camburi. Parte daestá naufragada, ou adernada, termo náutico para este tipo de situação. De acordo com Samuel, a situação aconteceu por conta das chuvas que ocorreram em Vitória, somadas aos ventos fortes. O teto do barco acabou cedendo e a água acabou invadindo o convés, afundando parcialmente a embarcação.

O flutuante, que dá acesso à escuna, está parcialmente afundado desde a semana passada e a situação também piorou por causa das chuvas e ventos. Segundo o piloto, o proprietário e ele estão em busca de uma solução para o problema.

Outra escuna, ancorada no mesmo flutuante que a da parcialmente afundada, tem capacidade para até 80 pessoas. Esta não está afundando, mas apresenta problemas. Samuel explica que esta embarcação está parada desde fevereiro e deve ser levada até um estaleiro para os que os reparos sejam feitos.

Your browser does not support the audio element. Após chuva e vento, escuna que faz passeios turísticos está afundando

MARINHA

Em nota, a Marinha do Brasil informou que a embarcação é de propriedade privada, uma vistoria foi feita e o proprietário notificado.

"A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a embarcação em questão é de propriedade privada, atualmente inscrita na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).

Militares da Capitania estiveram no local e realizaram uma vistoria na embarcação, notificando o proprietário para reflutuá-la, de forma a não comprometer a segurança da navegação e não causar poluição hídrica e/ou danos ao meio ambiente.

A CPES informa, ainda, que esta embarcação encontra-se impedida de trafegar em virtude de suas condições estruturais e de seu Certificado de Segurança da Navegação estar vencido".