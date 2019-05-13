'Após as agressões, ele me chamava de Amor', diz torturada pelo namorado

O que aconteceu?

Eu estava com meu filho no quarto quando ele chegou. Começou a me agredir com chutes e socos e me cortar com caco de vidro. Ele jogou uma televisão e um ventilador em minha direção e me deu um soco que me deixou inconsciente por cerca de 10 a 15 minutos.

Como fez para escapar?

Após as agressões ele me chamava de amor e me balançava, mas eu tentava não demonstrar nenhuma reação e pedia a Deus para ter misericórdia. Ele saiu de casa achando que eu estava morta, foi aí que consegui ir para a casa da minha mãe com meu filho e chamar a polícia.

As agressões são recorrentes?

Sim. Ele já me agrediu de diversas maneiras. Há três meses acertou com uma faca o indicador e o tendão da minha mão, perdi o movimento dela.

Quais os motivos que levavam a agressão?

As agressões sempre foram motivadas por ciúme, ele é muito possessivo. Eu sempre pedia a ele para sair de casa, mas nunca fez isso e me ameaçava de morte.

Por que decidiu denunciar?

Decidi procurar pela primeira vez a delegacia após notar meu corpo todo deformado, percebia também que os pedidos que eu fazia para que ele saísse de casa não estavam resolvendo. Meu cabelo batia na cintura, ele aos poucos foi sendo cortando.

Você já tinha se programado para o Dia das Mães?

Sim. Hoje iria para um churrasco na casa da minha mãe para comemorar com meu filho de três anos, fruto de um outro relacionamento.

O que você deseja?