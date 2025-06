Em Santo Antônio

Após acidentes, prefeitura agiliza sinalização perto de rotatória em Vitória

Moradores relataram batidas de trânsito devido à mudança feita na região por conta da construção da nova unidade básica de saúde

Uma rotatória localizada na Rua Ernesto Bassini, no bairro Santo Antônio, em Vitória, vem causando contratempos na região. Segundo relatos de moradores, os acidentes na via ocorrem frequentes diante da falta de sinalização na área, localizada em frente à nova unidade básica de saúde e ao Centro de Assistência Social. Também há relatos de que o asfalto estaria cedendo e um acidente teria ocorrido na noite da última quarta-feira (4), na região. >

Diante da queixa de moradores feita à Gazeta , a reportagem procurou a Prefeitura da cidade de Vitória, que informou que, na madrugada desta quinta-feira (5), foram realizadas obras de melhoria e sinalização na via, com previsão de conclusão até a próxima sexta. A prefeitura informou que o recapeamento do asfalto ocorreu pela manhã.>

“Na confluência das vias Ernesto Bassini e Agostinho de Oliveira, foi construída uma rotatória para disciplinar o trânsito no local. O motivo da instalação da rotatória é a construção da Unidade Básica de Saúde e Centro de Assistência Social no terreno em frente. Durante as obras, o local estava com sinalização temporária, comum a um canteiro de obras viárias. Neste início de mês, a sinalização horizontal definitiva foi implantada. As obras de sinalização definitiva continuam na noite de hoje e madrugada de amanhã com a instalação dos tachões nas bordas da rotatória", diz a nota. >