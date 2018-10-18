Após acidente, motorista é detido em Vila Velha

Motorista causou acidente e tentou fugir, mas foi detido, em Vila Velha. Ele havia feito uso de cocaína e latas de cereja foram encontradas no carro em que ele estava

Um homem foi detido após colidir com um veículo e tentar fugir na altura do bairro Novo México, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, por volta de 7h20 desta quinta-feira (18). De acordo com ao motorista estava visivelmente alterado e foram encontrados pinos de cocaína e cerveja no carro em que ele estava.

Após a batida, que não deixou nenhuma vítima, o veículo caiu em uma vala central. O condutor teria, então, tentado fugir, mas foi detido. O homem se negou a realizar o teste do bafômetro e, de acordo com a Guarda Municipal, estava alterado a ponto de tentar agredir os oficiais e precisar ser algemado.