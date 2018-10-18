Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drogas no carro

Após acidente, motorista é detido em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, no carro do homem foram encontradas latas de cerveja e pinos de cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 14:24

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 14:24

Motorista causou acidente e tentou fugir, mas foi detido, em Vila Velha. Ele havia feito uso de cocaína e latas de cereja foram encontradas no carro em que ele estava Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um homem foi detido após colidir com um veículo e tentar fugir na altura do bairro Novo México, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, por volta de 7h20 desta quinta-feira (18). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista estava visivelmente alterado e foram encontrados pinos de cocaína e cerveja no carro em que ele estava.
Após a batida, que não deixou nenhuma vítima, o veículo caiu em uma vala central. O condutor teria, então, tentado fugir, mas foi detido. O homem se negou a realizar o teste do bafômetro e, de acordo com a Guarda Municipal, estava alterado a ponto de tentar agredir os oficiais e precisar ser algemado.
Ele foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. No local, o homem assumiu ter feito uso de cocaína. A Guarda informa que ele foi autuado por uso de substâncias ilícitas. 
Após acidente, motorista é detido em Vila Velha
Motorista foi detido em Vila Velha após causar acidente e assumir uso de cocaína Crédito: Internauta/Gazeta Online

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados