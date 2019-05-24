Alice (filha), Elizabete, Cristovão e Davi
Alice (filha), Elizabete, Cristovão e Davi. Crédito: Ricardo Medeiros

Após 13 recusas, Davi encontrou o amor e um lar ao ser adotado no ES

"Nem lembro mais como era a nossa vida sem ele, porque ele é uma criança extremamente amorosa", conta a mãe que relata a história emocionante da chegada do menino à família

Tempo de leitura: 5min
Vitória
Publicado em 24/05/2019 às 12h49
Atualizado em 06/10/2019 às 00h00


