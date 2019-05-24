Após 13 recusas, Davi encontrou o amor e um lar ao ser adotado no ES
"Nem lembro mais como era a nossa vida sem ele, porque ele é uma criança extremamente amorosa", conta a mãe que relata a história emocionante da chegada do menino à família
Tempo de leitura: 5min
- Laila Magesk Editora-adjunta [email protected]
-
Gazeta Online
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00