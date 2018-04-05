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Novela

Apesar de autorizada, duplicação da BR 262 não tem data de início

Governo do Estado anunciou que intervenções estão liberadas, mas Dnit diz não ter prazo para iniciá-las

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 22:19
Com o desgaste da camada asfáltica, muitos buracos surgem na BR 262. Crédito: Gazeta Online
A duplicação da BR 262, no Espírito Santo, ainda não tem data para começar. Na terça-feira (3), o governo do Estado informou que as obras foram autorizadas para o primeiro trecho, de Viana a Vitor Hugo (em Domingos Martins), com 7,25 km, e o próximo passo é a organização do canteiro de obras e a contratação de funcionários. Mas o prazo para que isso aconteça ainda não foi informado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável por conduzir a intervenção.
A ampliação da via é aguardada há anos. Em 2013, a concessão da estrada para a obra de duplicação foi a leilão promovido pelo governo federal. Por falta de interessados, a oferta fracassou.
Agora, o órgão explicou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, embora ainda não seja possível determinar a data de início de obras,  questões técnicas como demandas ambientais tiveram um avanço.  Em março, o Gazeta Online noticiou que a previsão era que a obra começasse agora em abril. Quem deu o prazo na época foi o superintendente do Dnit no Espírito Santo, André Martinez, que afirmou que algumas demandas do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) estavam pendentes.
Precisamos atender às demandas de remoção de fauna. Temos que apresentar os biólogos responsáveis e mostrar como será o processo de remoção, disse Martinez na ocasião.

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