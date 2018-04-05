Apesar de autorizada, duplicação da BR 262 não tem data de início

Com o desgaste da camada asfáltica, muitos buracos surgem na BR 262. Crédito: Gazeta Online

A duplicação da BR 262, no Espírito Santo, ainda não tem data para começar. Na terça-feira (3), o governo do Estado informou que as obras foram autorizadas para o primeiro trecho, de Viana a Vitor Hugo (em Domingos Martins), com 7,25 km, e o próximo passo é a organização do canteiro de obras e a contratação de funcionários. Mas o prazo para que isso aconteça ainda não foi informado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável por conduzir a intervenção.

A ampliação da via é aguardada há anos. Em 2013, a concessão da estrada para a obra de duplicação foi a leilão promovido pelo governo federal. Por falta de interessados, a oferta fracassou.

Agora, o órgão explicou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, embora ainda não seja possível determinar a data de início de obras, questões técnicas como demandas ambientais tiveram um avanço. Em março, o Gazeta Online noticiou que a previsão era que a obra começasse agora em abril. Quem deu o prazo na época foi o superintendente do Dnit no Espírito Santo, André Martinez, que afirmou que algumas demandas do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) estavam pendentes.