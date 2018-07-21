Apenas um carro é removido na primeira semana com guincho em Vitória

Alvo de uma CPI por supostas irregularidades, o serviço de remoção de guincho está parado no Estado. Crédito: G1

Na primeira semana de uso do guincho para remover veículos estacionados em local proibido em Vitória, apenas um veículo foi removido pela Prefeitura de Vitória. Segundo a prefeitura, a autuação aconteceu na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz.

O serviço estava suspenso desde 2016 e, de acordo com o secretário de segurança urbana da capital, Fronzio Calheira Mota, a prioridade será para os casos onde os veículos irregulares estejam atrapalhando a fluidez ou segurança do trânsito. Assim, veículos estacionados na frente de garagens, vagas de carga e descarga ou em locais reservados para idosos ou deficientes estarão na mira das fiscalizações.

"A Guarda Municipal vai priorizar os casos mais graves que afetem a fluidez e a segurança do trânsito. Como existem muitas demandas, nós precisamos de ter alguma prioridade. As prioridades serão casos que causam risco à segurança e a fluidez, que impedem as pessoas de entrarem em suas casas, esses serão os casos de prioridade da Guarda Municipal", disse o secretário Fronzio Calheira Mota.

As remoções voltaram a ser realizadas após a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Vitória e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O convênio tem validade de 12 meses e pode ser prorrogado por até 60 meses.

Os que estacionarem obstruindo as garagens serão autuados com multa no valor de R$ 130, que é uma infração média, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os veículos serão levados para um dos dois pátios credenciados pela Polícia Rodoviária Federal, que ficam na Serra e em Viana. Os motoristas pagarão pelo valor cobrado pelo deslocamento do guincho. O valor cobrado aos carros é de R$ 117,00, motos R$ 60,00 e caminhões R$ 180,00.

Também serão acrescidos R$ 11 por cada quilômetro rodado após 10 quilômetros de distância do local da infração, até o depósito. As diárias no pátio custam R$ 48 para carros, R$ 25 para motos e R$ 80 para caminhões. Caso o proprietário não busque o carro dentro de 60 dias, o veículo vai a leilão pela Polícia Rodoviária Federal.