aPassageiros se solidarizam e dão dinheiro para vendedor que teve sua mercadoria perdida

Um vendedor de empadas teve a mercadoria jogada no chão do Terminal de Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (9), recebeu ajuda de passageiros num ato de solidariedade. Ao ver Igor Rodrigues, 23, perder sua mercadoria, às pessoas que passavam pelo local resolveram ajudar o ambulante com dinheiro. Foi quando o ato, mobilizou diversas pessoas que o consolaram.
O vendedor que perdeu 230 empadas, se sentiu amparado pelos passageiros que o ajudaram. No vídeo enviado ao Gazeta Online é possível ver ele agradecendo todas às pessoas que davam qualquer quantia. Muitos passageiros abraçaram ele, e disseram que ele vai conseguir tudo isso de volta porque ele é um trabalhador em um momento emocionante de compaixão.
Em entrevista ao Gazeta Online, Igor disse que "Queria agradecer às pessoas que me deram dinheiro, isso me ajudou. Eu não pedi ninguém e eles que quiseram me ajudar com qualquer tipo de valor, eu fiquei emocionado na hora".
