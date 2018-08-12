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Susto

Apartamento pega fogo em Linhares

Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros; ninguém se feriu

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 19:07
Fumaça saindo de apartamento em chamas, em Linhares Crédito: Internauta
Um apartamento pegou fogo na manhã deste domingo (12), no bairro Interlagos, em Linhares, região Noroeste do Espírito Santo. O imóvel tem apenas dois andares, além do térreo, e o apartamento que foi consumido pelas chamas fica localizado no primeiro andar. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém se feriu. O casal que mora no apartamento incendiado não estava em casa na hora que o fogo começou. As chamas foram controladas pelos bombeiros.
> Ex-morador incendeia prédio em Vitória
Os bombeiros ainda não souberam informar o que provocou o incêndio. Só uma perícia realizada no local irá determinar a causa.

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