Apartamento pega fogo em Linhares

Um apartamento pegou fogo na manhã deste domingo (12), no bairro Interlagos, em Linhares, região Noroeste do Espírito Santo. O imóvel tem apenas dois andares, além do térreo, e o apartamento que foi consumido pelas chamas fica localizado no primeiro andar.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém se feriu. O casal que mora no apartamento incendiado não estava em casa na hora que o fogo começou. As chamas foram controladas pelos bombeiros.
Os bombeiros ainda não souberam informar o que provocou o incêndio. Só uma perícia realizada no local irá determinar a causa.