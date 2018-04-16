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Região Serrana

Apagão atinge a região de Marechal Floriano e Domingos Martins

Segundo a EDP Escelsa, as causas da falta de energia ainda estão sendo apuradas

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 23:26
Apagão atinge as cidades de Marechal Floriano e Domingos Martins, na região Serrana do Estado Crédito: Internauta
Atualização: de acordo com relatos de moradores, a energia começou a ser restabelecida na região por volta das 21h30. De acordo com a EDP, o blecaute foi causado pela queda de um eucalipto sobre a rede elétrica, em local de difícil acesso. 
As cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, estão sem fornecimento de energia elétrica desde a manhã deste domingo (15).
Morador de Campinho, em Domingos Martins, o engenheiro eletricista Igor Guedes, de 32 anos, contou que já ligou para a EDP Escelsa, mas não foi informado o motivo do apagão. Já ligamos e eles não informaram nada. Só anotaram e me deram um número de protocolo. A região inteira de Domingos Martins está sem luz. Tenho familiares no interior que também estão sem energia. O pessoal de Soido também está sem, contou.
Igor disse que a casa dele está sendo iluminada à luz de velas enquanto a energia não é retomada.Estamos à luz de velas. Está tudo descongelando na geladeira. Está um caos.
A EDP Escelsa foi procurada pela reportagem e informou que a causa do apagão ainda está sendo apurada. Segundo a concessionária, uma equipe foi enviada ao local e trabalha para restabelecer a energia. No entanto, a empresa ressaltou que o local é de difícil acesso. Portanto, não é possível informar uma previsão de retorno do serviço.

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