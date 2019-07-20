Linharense

Aos 96 anos, morre a "vovó aventureira" Aurita Calmon

No final de junho, Aurita foi ao hospital por conta de pressão alta e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três semanas, segundo familiar

Publicado em 20 de julho de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Aurita Calmon, a "vovó aventureira", faleceu nesta sexta (19) Crédito: Gildo Loyola

A linharense Aurita Calmon, conhecida como uma das "vovós aventureiras", faleceu na noite desta sexta-feira (19) em um hospital na Serra. A causa da morte foi um choque hemorrágico refratário. As informações são do sobrinho-neto Marcos Dessaune.

No final de junho, Aurita foi ao hospital por conta de pressão alta e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três semanas. No próximo mês, completaria 97 anos. Já a irmã, Laurita Dessaune, faleceu em agosto de 2010, vítima de câncer.

A viagem que tornou Aurita e a irmã Laurita conhecidas nacionalmente como "vovós aventureiras" ocorreu em 2002, quando as duas encararam mais de 6 mil quilômetros até Gramado (RS), via Paraguai, para encontrar uma amiga.

AINDA DIRIGIA

Às vésperas da internação, Aurita ainda dirigia pela Grande Vitória. "Ela era solteira e não teve filhos por opção. Morava sozinha em um apartamento em frente ao meu, na Praia do Canto, de onde eu e minha esposa, Andressa Dessaune, zelávamos por ela com toda atenção e carinho", relata o sobrinho-neto.

A família informou que o velório terá início às 13 horas deste sábado (20), na capela do Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Já o sepultamento está previsto para as 16 horas, no mesmo local.

TRAJETÓRIA

Após a viagem de 2002, já em 2007, a dupla partiu, sem rumo definido, para o Norte do país. Elas saíram de Vitória em um Santana 2.0, dirigido por Aurita, e foram parar em Belém do Pará, passando por diversas rotas turísticas do litoral do nordeste brasileiro.

As duas viagens ganharam destaque no Fantástico, da Rede Globo. Além disso, as "vovós aventureiras" tiveram outras aparições na TV, como uma participação no Programa do Jô, em 2005.

