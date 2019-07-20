Aos 96 anos, morre a "vovó aventureira" Aurita Calmon

Aurita Calmon, a "vovó aventureira", faleceu nesta sexta (19) Crédito: Gildo Loyola

A linharense Aurita Calmon, conhecida como uma das "vovós aventureiras", faleceu na noite desta sexta-feira (19) em um hospital na Serra. A causa da morte foi um choque hemorrágico refratário. As informações são do sobrinho-neto Marcos Dessaune.

No final de junho, Aurita foi ao hospital por conta de pressão alta e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três semanas. No próximo mês, completaria 97 anos. Já a irmã, Laurita Dessaune, faleceu em agosto de 2010, vítima de câncer.

A viagem que tornou Aurita e a irmã Laurita conhecidas nacionalmente como "vovós aventureiras" ocorreu em 2002, quando as duas encararam mais de 6 mil quilômetros até Gramado (RS), via Paraguai, para encontrar uma amiga.

AINDA DIRIGIA

Às vésperas da internação, Aurita ainda dirigia pela Grande Vitória. "Ela era solteira e não teve filhos por opção. Morava sozinha em um apartamento em frente ao meu, na Praia do Canto, de onde eu e minha esposa, Andressa Dessaune, zelávamos por ela com toda atenção e carinho", relata o sobrinho-neto.

Aurita Calmon, a "vovó aventureira", faleceu nesta sexta (19) Crédito: Gildo Loyola

A família informou que o velório terá início às 13 horas deste sábado (20), na capela do Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Já o sepultamento está previsto para as 16 horas, no mesmo local.

TRAJETÓRIA

Após a viagem de 2002, já em 2007, a dupla partiu, sem rumo definido, para o Norte do país. Elas saíram de Vitória em um Santana 2.0, dirigido por Aurita, e foram parar em Belém do Pará, passando por diversas rotas turísticas do litoral do nordeste brasileiro.