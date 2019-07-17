Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • ANTT abre consulta pública para possível concessão da BR-262 no ES
NOVA TENTATIVA

ANTT abre consulta pública para possível concessão da BR-262 no ES

O trajeto sob consulta vai do entrocamento com a BR-101, em Viana, até a divisa com Minas Gerais, passando pela região Serrana do Espírito Santo
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

17 jul 2019 às 10:06

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 10:06

Trecho da BR-262 no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), a abertura de consulta pública para a concessão do trecho da BR-262 no Espírito Santo. O trajeto sob consulta vai do entrocamento da BR-262 com a BR-101, em Viana, até a divisa com Minas Gerais, passando pela região Serrana capixaba - um percusso com aproximadamente 180 quilômetros. Com a delimitação desse trecho, ficam de fora da concessão a Segunda Ponte, que é o Km zero da estrada, da Rodoviária até Ceasa - todo o trecho de Cariacica. Resultado: esses nove quilômetros permaneceriam sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
De acordo com o texto, a audiência pública em Vitória será realizada no dia 7 de agosto, em um hotel na Praia do Canto, a partir das 14h. Também serão realizadas duas audiências públicas em Minas Gerais e uma em Brasília. Para efeito de concessão, a BR 262 está no mesmo pacote de um trecho da BR 381, em Minas.
ANTT abre consulta pública para possível concessão da BR-262 no ES
MOMENTO É PARA ENVIAR PROPOSTA
A população também poderá enviar sugestões de modelos de exploração das rodovias. A consulta pública começa nesta quarta-feira e vai até o dia 2 de setembro. As contribuições podem ser feitas no site da ANTT, no sistema de participação pública. Os interessados precisam fazer um cadastro no site antes do envio das sugestões. 
> DNIT dá sinal verde para estadualização da Reta do Aeroporto
Sobre o destino da Segunda Ponte e do trecho de Cariacica da BR 262, com destaque para reforma da ponte, melhorias para o trecho e na sinalização semafórica, a Prefeitura de Cariacica e o DNIT foram questionados sobre como melhorias poderiam ser tocadas diante da possibilidade da concessão do restante da rodovia. Até o fechamento da reportagem, não foram enviadas as respostas.
Na avaliação do presidente da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, um trecho de nove quilômetros da BR 262 que não está no projeto de concessão deveria ser gerido pelo governo estadual. O trajeto citado pelo deputado começa na Segunda Ponte, no bairro Jardim América, e vai até as proximidades do trevo da Ceasa, no bairro Vila Capixaba.
> Manutenção na estrutura da Segunda Ponte começará em agosto
"O Governo do Estado poderia transformar aquela rodovia em rodovia estadual e potencializar o município de Cariacica, atraindo mais investimento para o município e melhorando os acessos para a rodovia", avaliou o deputado.
OUTRAS TENTATIVAS DE CONCESSÃO
O Governo Federal já tentou conceder a via para a iniciativa privada em 2013. No entanto, nenhuma empresa teve interesse em assumir o projeto. Na época, o edital exigia a duplicação total do trecho do Espírito Santo a Belo Horizonte (BH).
Já em 2015, na fase de manifestação de interesse, 26 empresas foram autorizadas pelo Ministério dos Transportes para realizar estudos técnicos para a ampliação do trecho, mas o Governo Federal acabou não incluindo da BR-262 no pacote de concessões. A inclusão do trecho da BR-381 em Minas Gerais foi uma tentativa de deixar o trecho da rodovia mais atrativo para possíveis interessados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano cbn vitoria reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados