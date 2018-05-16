Antes da obra ser concluída, Fafi tem luminárias roubadas em Vitória

A previsão é de que a obra da Fafi termine até o final do mês de maio. Ainda não há data marcada para a reinauguração do prédio Crédito: Carlos Alberto Silva

Antes mesmo da obra de restauração ser finalizada, três luminárias foram roubadas da área externa da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, no Centro da Capital. No último sábado (12), o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, compartilhou nas redes sociais um vídeo com a nova iluminação do prédio que está prestes a ser reinaugurado.

A equipe de reportagem esteve no local nesta terça-feira (15) e constatou que as luminárias estavam em falta. Procurada, a Prefeitura de Vitória informou que o roubo aconteceu no início do mês de maio.

VEJA VÍDEO DO PREFEITO





TÉRMINO DA OBRA

Depois de três anos, a reforma tem uma nova previsão de ser concluída: até o final desse mês. Segundo a administração municipal, as luminárias serão respostas nas próximas semanas. Entre as mudanças mais significativas na Fafi estão a climatização das salas de aulas e a instalação de um elevador. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito e secretário de Obras da Capital, Sérgio Sá.

De acordo com ele, também foi feita a restauração do teatro, o restauro dos adornos de madeira na área interna, a reforma dos banheiros e a pintura na parte interna e externa do prédio. Além disso, foram feitos pequenos reparos no sistema elétrico e hidráulico do imóvel. Agora, a obra, que custou R$ 2,5 milhões, está em fase final.

Estamos fazendo alguns reparos para testar o elevador e testar o sistema de climatização nas salas que vão ter os cursos. Até o fim do mês teremos tudo liberado, explicou Sérgio.

O elevador, segundo o secretário é a principal mudança em relação a acessibilidade da Fafi. Tombado como patrimônio histórico do Estado desde 1983, a última reforma que o prédio tinha recebido aconteceu no ano de 2007, limitando-se apenas à parte externa.

Enquanto a Fafi está em obra, as aulas e oficinas não foram suspensas. As atividades passaram a acontecer na antiga sede da Agência Municipal do Trabalhador, na praça Ubaldo Ramalhete, também no Centro.

Questionada sobre quando será a reinauguração do prédio, a Prefeitura de Vitória esclareceu que a data ainda está sendo definida. A administração municipal ainda informou que são ofertados na Fafi cursos nas áreas de dança, teatro e música. Os interessados em participar devem se inscrever na plataforma Vix Cursos, na internet. As inscrições acontecem semestralmente.

MORADORES ANSIOSOS

A volta da Fafi para a sede oficial tem sido aguardada ansiosamente pelos moradores do Centro de Vitória, segundo o presidente da associação Everton Brito Martins. De acordo com ele, a última promessa era de que a obra seria entregue em novembro do ano passado, o que não aconteceu.

Graças a Deus agora estão entregando a obra. A Fafi é um equipamento cultural muito importante para a cidade onde a população de Vitória usa para adquirir conhecimento sobre as várias vertentes da arte e das práticas artísticas.

Professora da Fafi desde 2010, Roberta Portela disse que não vê a hora da mudança. Segundo ela, a demanda de procura dos alunos é muito grande e o espaço atual é limitado.

Com o prédio da Fafi vamos ter um espaço que contempla todas as demandas da escola. Temos muitos alunos de Vitória, mas também temos de Cariacica, Vila Velha e Serra. Retornar é importante tanto pela qualidade do nosso trabalho, quanto pela quantidade de alunos que vamos poder atender.

SEGURANÇA

Além da importância cultural, o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Everton Brito Martins, ressaltou que a retomada do funcionamento no prédio da Fafi vai contribuir para a segurança da região.