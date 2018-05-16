Antes da obra ser concluída, Fafi tem luminárias roubadas em Vitória

Antes mesmo da obra de restauração ser finalizada, três luminárias foram roubadas da área externa da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, no Centro da Capital. No último sábado (12), o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, compartilhou nas redes sociais um vídeo com a nova iluminação do prédio que está prestes a ser reinaugurado.
A equipe de reportagem esteve no local nesta terça-feira (15) e constatou que as luminárias estavam em falta. Procurada, a Prefeitura de Vitória informou que o roubo aconteceu no início do mês de maio.
VEJA VÍDEO DO PREFEITO
TÉRMINO DA OBRA
Depois de três anos, a reforma tem uma nova previsão de ser concluída: até o final desse mês. Segundo a administração municipal, as luminárias serão respostas nas próximas semanas. Entre as mudanças mais significativas na Fafi estão a climatização das salas de aulas e a instalação de um elevador. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito e secretário de Obras da Capital, Sérgio Sá.
De acordo com ele, também foi feita a restauração do teatro, o restauro dos adornos de madeira na área interna, a reforma dos banheiros e a pintura na parte interna e externa do prédio. Além disso, foram feitos pequenos reparos no sistema elétrico e hidráulico do imóvel. Agora, a obra, que custou R$ 2,5 milhões, está em fase final.
Estamos fazendo alguns reparos para testar o elevador e testar o sistema de climatização nas salas que vão ter os cursos. Até o fim do mês teremos tudo liberado, explicou Sérgio.
O elevador, segundo o secretário é a principal mudança em relação a acessibilidade da Fafi. Tombado como patrimônio histórico do Estado desde 1983, a última reforma que o prédio tinha recebido aconteceu no ano de 2007, limitando-se apenas à parte externa.
Enquanto a Fafi está em obra, as aulas e oficinas não foram suspensas. As atividades passaram a acontecer na antiga sede da Agência Municipal do Trabalhador, na praça Ubaldo Ramalhete, também no Centro.
Questionada sobre quando será a reinauguração do prédio, a Prefeitura de Vitória esclareceu que a data ainda está sendo definida. A administração municipal ainda informou que são ofertados na Fafi cursos nas áreas de dança, teatro e música. Os interessados em participar devem se inscrever na plataforma Vix Cursos, na internet. As inscrições acontecem semestralmente.
MORADORES ANSIOSOS
A volta da Fafi para a sede oficial tem sido aguardada ansiosamente pelos moradores do Centro de Vitória, segundo o presidente da associação Everton Brito Martins. De acordo com ele, a última promessa era de que a obra seria entregue em novembro do ano passado, o que não aconteceu.
Graças a Deus agora estão entregando a obra. A Fafi é um equipamento cultural muito importante para a cidade onde a população de Vitória usa para adquirir conhecimento sobre as várias vertentes da arte e das práticas artísticas.
Professora da Fafi desde 2010, Roberta Portela disse que não vê a hora da mudança. Segundo ela, a demanda de procura dos alunos é muito grande e o espaço atual é limitado.
Com o prédio da Fafi vamos ter um espaço que contempla todas as demandas da escola. Temos muitos alunos de Vitória, mas também temos de Cariacica, Vila Velha e Serra. Retornar é importante tanto pela qualidade do nosso trabalho, quanto pela quantidade de alunos que vamos poder atender.
SEGURANÇA
Além da importância cultural, o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Everton Brito Martins, ressaltou que a retomada do funcionamento no prédio da Fafi vai contribuir para a segurança da região.
Na parte da noite aquela região fica muito perigosa para a população porque é muito vazia. A volta das atividades vai contribuir para uma sensação de segurança melhor porque vai ter uma maior circulação de pessoas.