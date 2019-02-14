Animação para voltar à elite do samba capixaba

Em uma semana, as escolas do Grupo A do Carnaval de Vitória desfilam pelo Sambão do Povo, em Vitória. Nesta reta final, os barracões estão a todo vapor com as equipes ajeitando os últimos detalhes de fantasias e carros alegóricos.

A Independentes de São Torquato, única representante de Vila Velha no grupo, vai cantar bares, boemia e malandragem. Com o enredo “O bar e o sonho, deixa quem quiser falar a Independente vem cantar”, a agremiação caiu no gosto da comunidade. Quem revela o segredo para o carinho é o presidente da escola, Jonas Schneider, que imagina que o público do Sambão também vai se encantar pela proposta.

“A escola está muito colorida, bonita. O nosso samba é cativante, fácil de cantar. Tenho certeza de que o pessoal da arquibancada vai cantar junto com a gente”, afirma.

Quem também está de olho na participação da galera é o pessoal da Chegou o que Faltava. Para Vanderson César, carnavalesco responsável pelo desfile, o ponto forte vai ser a entrada da escola: a comissão de frente e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.

“O começo do nosso desfile está surpreendente. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós queremos encantar e empolgar público e jurados”, disse.

História, tradição e nostalgia são ingredientes fundamentais no samba da Império de Fátima, que canta o município de Conceição da Barra suas tradições e cultura. E o presidente, Helder Luduvico, conhecido como Gugu, brinca com a festa mais famosa do balneário.

“Quem nunca passou um carnaval em Conceição da Barra, não é mesmo?! Em 50 minutos, vamos dar um pincelada na nostalgia de outros carnavais”, promete.

SUPERAÇÃO

Na Rosas de Ouro, a palavra de ordem é superação. Segundo Reginaldo da Silva, presidente da agremiação, a escola tem driblado o orçamento apertado para colocar os carros na avenida.

“O dinheiro é pouco, mas temos um planejamento bom, nossos carros estão com esplendor. A gente vai se virando como pode”, afirma o presidente.

ENTREGA DE PULSEIRAS HOJE E AMANHÃ

Hoje e amanhã serão entregues as pulseiras do Setor K para quem comprou mesas e camarotes particulares do Carnaval de Vitória 2019. As pulseiras dão acesso ao evento para esse público. O horário para a retirada será das 9 às 17 horas.

É preciso levar o contrato com o voucher recebido no ato da compra, com um documento pessoal. Caso o titular do contrato não possa ir até o local, deverá fazer uma procuração com firma reconhecida da pessoa que for buscar. Se tiver qualquer dúvida, precisará entrar em contato com a Ecos Eventos no telefone (27) 3327-2200.

Os desfiles das Escolas de Samba de Vitória acontecem nos dias 21,22 e 23 de fevereiro no Sambão do Povo. No primeiro dia, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta-feira, entram na avenida as escola do Grupo A e, no sábado – último dia de desfiles – se apresentam as escolas do Grupo Especial. Neste dia, serão sete escolas. A primeira a desfilar é a Imperatriz do Forte.

FICHA TÉCNICA

IMPÉRIO DE FÁTIMA

Fundação : 1973.

De onde é : Bairro de Fátima, Serra.

Samba-enredo : Conceição da Barra, amor de verão o carnaval do meu coração.

Resumo : a agremiação vai homenagear o município de Conceição da Barra e, claro, o tradicional e famoso carnaval da cidade.

Componentes : 1.000.

Carros alegóricos : 3.

Alas : 16.

Tripés : 1.

Cores da escola : azul e branco.

SÃO TORQUATO

Fundação : 1974.

De onde é : São torquato, Vila Velha.

Samba-enredo : o bar e o sonho, deixa quem quiser falar a Independente vem cantar.

Resumo : a escola de Vila Velha leva para o Sambão do Povo as histórias de bares famosos no Brasil e ao redor do mundo. Também vai falar sobre boemia e malandragem.

Componentes : 1.200.

Carros alegóricos : 3.

Alas : 18.

Tripés : 1.

Cores da escola : vermelho e branco.

ROSAS DE OURO

Fundação : 1984.

De onde é : Serra Dourada III, Serra.

Samba-enredo : a busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril.

Resumo : vai cantar como seria o Brasil se fosse colonizado pela China.

Componentes : 1.200.

Carros alegóricos : 3.

Alas : 19.

Tripés : nenhum

Cores da escola : azul e dourado.

CHEGOU O QUE FALTAVA

Fundação : 1973.

De onde é : Goiabeiras, Vitória.

Samba-enredo : A lenda da Pedra Menina.

Resumo : no desfile, a escola vai contar um pouco das lendas que envolvem a Pedra Menina, no Caparaó. Uma delas, é a história sobre índios que viviam no litoral e se mudaram para a Pedra Menina, na região do Caparaó capixaba.

Componentes : entre 800 e 1.000

Carros alegóricos: 3.

Alas : 13.

Tripés : nenhum.