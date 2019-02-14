Animação para voltar à elite do samba capixaba

Em uma semana, as escolas do Grupo A do Carnaval de Vitória desfilam pelo Sambão do Povo, em Vitória. Nesta reta final, os barracões estão a todo vapor com as equipes ajeitando os últimos detalhes de fantasias e carros alegóricos.
A Independentes de São Torquato, única representante de Vila Velha no grupo, vai cantar bares, boemia e malandragem. Com o enredo “O bar e o sonho, deixa quem quiser falar a Independente vem cantar”, a agremiação caiu no gosto da comunidade. Quem revela o segredo para o carinho é o presidente da escola, Jonas Schneider, que imagina que o público do Sambão também vai se encantar pela proposta.
“A escola está muito colorida, bonita. O nosso samba é cativante, fácil de cantar. Tenho certeza de que o pessoal da arquibancada vai cantar junto com a gente”, afirma.
Quem também está de olho na participação da galera é o pessoal da Chegou o que Faltava. Para Vanderson César, carnavalesco responsável pelo desfile, o ponto forte vai ser a entrada da escola: a comissão de frente e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.
“O começo do nosso desfile está surpreendente. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós queremos encantar e empolgar público e jurados”, disse.
História, tradição e nostalgia são ingredientes fundamentais no samba da Império de Fátima, que canta o município de Conceição da Barra suas tradições e cultura. E o presidente, Helder Luduvico, conhecido como Gugu, brinca com a festa mais famosa do balneário.
“Quem nunca passou um carnaval em Conceição da Barra, não é mesmo?! Em 50 minutos, vamos dar um pincelada na nostalgia de outros carnavais”, promete.
SUPERAÇÃO
Na Rosas de Ouro, a palavra de ordem é superação. Segundo Reginaldo da Silva, presidente da agremiação, a escola tem driblado o orçamento apertado para colocar os carros na avenida.
“O dinheiro é pouco, mas temos um planejamento bom, nossos carros estão com esplendor. A gente vai se virando como pode”, afirma o presidente.
ENTREGA DE PULSEIRAS HOJE E AMANHÃ
Hoje e amanhã serão entregues as pulseiras do Setor K para quem comprou mesas e camarotes particulares do Carnaval de Vitória 2019. As pulseiras dão acesso ao evento para esse público. O horário para a retirada será das 9 às 17 horas.
É preciso levar o contrato com o voucher recebido no ato da compra, com um documento pessoal. Caso o titular do contrato não possa ir até o local, deverá fazer uma procuração com firma reconhecida da pessoa que for buscar. Se tiver qualquer dúvida, precisará entrar em contato com a Ecos Eventos no telefone (27) 3327-2200.
Os desfiles das Escolas de Samba de Vitória acontecem nos dias 21,22 e 23 de fevereiro no Sambão do Povo. No primeiro dia, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta-feira, entram na avenida as escola do Grupo A e, no sábado – último dia de desfiles – se apresentam as escolas do Grupo Especial. Neste dia, serão sete escolas. A primeira a desfilar é a Imperatriz do Forte.
FICHA TÉCNICA
IMPÉRIO DE FÁTIMA
Fundação: 1973.
De onde é: Bairro de Fátima, Serra.
Samba-enredo: Conceição da Barra, amor de verão o carnaval do meu coração.
Resumo: a agremiação vai homenagear o município de Conceição da Barra e, claro, o tradicional e famoso carnaval da cidade.
Componentes: 1.000.
Carros alegóricos: 3.
Alas: 16.
Tripés: 1.
Cores da escola: azul e branco.
SÃO TORQUATO
Fundação: 1974.
De onde é: São torquato, Vila Velha.
Samba-enredo: o bar e o sonho, deixa quem quiser falar a Independente vem cantar.
Resumo: a escola de Vila Velha leva para o Sambão do Povo as histórias de bares famosos no Brasil e ao redor do mundo. Também vai falar sobre boemia e malandragem.
Componentes: 1.200.
Carros alegóricos: 3.
Alas: 18.
Tripés: 1.
Cores da escola: vermelho e branco.
ROSAS DE OURO
Fundação: 1984.
De onde é: Serra Dourada III, Serra.
Samba-enredo: a busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril.
Resumo: vai cantar como seria o Brasil se fosse colonizado pela China.
Componentes: 1.200.
Carros alegóricos: 3.
Alas: 19.
Tripés: nenhum
Cores da escola: azul e dourado.
CHEGOU O QUE FALTAVA
Fundação: 1973.
De onde é: Goiabeiras, Vitória.
Samba-enredo: A lenda da Pedra Menina.
Resumo: no desfile, a escola vai contar um pouco das lendas que envolvem a Pedra Menina, no Caparaó. Uma delas, é a história sobre índios que viviam no litoral e se mudaram para a Pedra Menina, na região do Caparaó capixaba.
Componentes: entre 800 e 1.000
Carros alegóricos: 3.
Alas: 13.
Tripés: nenhum.
Cores da escola: azul, rosa e branco.