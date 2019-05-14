Vitória

Andamento de obras anima comerciantes na Leitão da Silva

Pelo menos 5 lojas foram abertas nos últimos 40 dias, segundo a associação de comerciantes da avenida

Publicado em 14 de maio de 2019 às 18:05 - Atualizado há 6 anos

Wellington Gonçalves é presidente da Associação de Comerciantes da Leitão da Silva Crédito: Caíque Verli

O andamento das obras na Leitão da Silva deu uma injetada no ânimo do comércio da avenida, que sofreu bastante nos últimos anos por causa dos constantes atrasos nas intervenções. Pelo menos 5 lojas foram abertas nos últimos 40 dias, segundo a associação de comerciantes da avenida, interrompendo um período crítico de fechamento de pontos comerciais.

Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos, isso provocado pela queda na movimentação de clientes após o início das obras. O presidente da associação Wellington Gonçalves disse que os empresários estão otimistas com as obras e com a promessa de inauguração da pista em novembro. Entre os novos pontos, estão um restaurante, um outlet de móveis e uma loja de pisos. Além das lojas já abertas, um centro médico também deve ser finalizado em breve.

"Temos alguns comerciantes já da região que estão reinvestindo em suas lojas para quando o fluxo da avenida aumentar, a gente poder receber nossos clientes aqui", afirmou.

Nesta terça, uma loja de móveis foi inaugurada no local. O gerente de vendas, Vitor Vieira, 36, diz que com o fim das obras, a tendência é que os clientes procure mais a região pela facilidade de acesso."Com as vias todas funcionando, vamos ter uma disponibilidade melhor de estar atendendo o cliente. A mobilidade fica mais fácil", disse.

Vitor Vieira é gerente de vendas de uma loja de móveis inaugurada nesta terça-feira (14) na Leitão da Silva, em Vitória. Crédito: José Carlos Schaeffer

O último trecho liberado da avenida foi entre a entrada pela rua dona Maria Rosa e a rua das Palmeiras, aberta sem sinalização e calçada. O próximo trecho será entre a rua das Palmeiras e a Robert Kennedy que também será aberta sem estar finalizada.

Segundo Luiz César Maretto, diretor geral do DER, essa foi uma opção do órgão para liberar o fluxo e melhorar o trânsito da região. Mas ele garante que tudo será finalizado até novembro, com três faixas em cada lado e ciclovia no canteiro central.

"Toda a Leitão da Silva está com uma capa de asfalto de base. Toda a avenida, inclusive a parte que foi feita na gestão passada, precisa de fazer uma capa final, que é a capa lise, que vem depois que a gente fizer toda a parte de infraestrutura", argumentou.

As obras na Leitão da Silva começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial da obra, que passaram a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões saltou para R$ 115 milhões.

