Andaime desaba e operários ficam pendurados em prédio em Vila Velha

Os operários ficaram pendurados Crédito: Renato Mega

Dois operários ficaram pendurados em um prédio na Avenida Henrique Moscoso, na Praia da Costa, Vila Velha, após o andaime em que eles estavam desabar. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17 horas. A dupla foi salva graça a equipamentos de segurança.

Segundo o coordenador da obra, os trabalhadores estavam encaixando peças na parte externa do prédio, no quinto andar, quando o andaime veio abaixo.

O pedestre Renato Mega, que passava pela região na hora do acidente, disse à reportagem da TV Gazeta que ouviu um estrondo. Ele quem acionou o Samu para prestar socorro às vítimas.

Um dos operário teve pequenos ferimentos nos pés e foi socorrido por uma equipe do Samu. Apesar do susto, o colega dele não se feriu. A dupla passa bem.