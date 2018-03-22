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Susto

Andaime desaba e operários ficam pendurados em prédio em Vila Velha

O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17 horas

Publicado em 21 de Março de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 21:15
Os operários ficaram pendurados Crédito: Renato Mega
Dois operários ficaram pendurados em um prédio na Avenida Henrique Moscoso, na Praia da Costa, Vila Velha, após o andaime em que eles estavam desabar. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17 horas. A dupla foi salva graça a equipamentos de segurança.
> Acidente entre caminhões deixa trânsito lento na Serra
Segundo o coordenador da obra, os trabalhadores estavam encaixando peças na parte externa do prédio, no quinto andar, quando o andaime veio abaixo.
O pedestre Renato Mega, que passava pela região na hora do acidente, disse à reportagem da TV Gazeta que ouviu um estrondo. Ele quem acionou o Samu para prestar socorro às vítimas.
> Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos na BR 101
Um dos operário teve pequenos ferimentos nos pés e foi socorrido por uma equipe do Samu. Apesar do susto, o colega dele não se feriu. A dupla passa bem.
 

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