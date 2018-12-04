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Irregularidade

Anatel vai bloquear celulares irregulares do ES a partir de sábado

A agência vai bloquear celulares irregulares nos Estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 23:02
Celulares Crédito: Reprodução/Pixabay
Se você recebeu uma mensagem da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) falando sobre irregularidade no seu aparelho celular, fique atento. É que a agência vai bloquear celulares irregulares nos Estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins já a partir deste sábado (8).
A proposta é combater o uso de aparelhos falsidicados ou com o International Mobile Equipment Identity (IMEI) adulterado e inibir a comercialização de celulares não homologados no Brasil. Nos Estados citados, desde o dia 23 de setembro quem tiva um celular irregular nas redes das prestadoras móveis recebe em até 24 horas a seguinte mensagem: Operadora avisa: Pela Lei 9.472 este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares em 75 dias. Um alerta similar é encaminhado 50 dias e 25 dias antes do bloqueio.
> Como identificar se o seu celular é original e de qualidade?
Já na véspera, a mensagem é a seguinte: Operadora avisa: Este celular IMEI XXXXXXXXXXXXXXX é irregular e deixará de funcionar nas redes celulares. O IMEI é um código composto por 15 números utilizado internacionalmente que permite identificar a marca e modelo do aparelho. Todas as mensagens são enviadas pelo número 2828.
O QUE FAZER?
Após ficar ciente da irregularidade do celular, o usuário do serviço móvel deve procurar a empresa em que comprou o aparelho ou a pessoa que vendeu o celular e buscar seus direitos como consumidor. A Anatel explica que, entre os celulares irregulares a serem bloqueados, há aparelhos que não oferecerem a qualidade e segurança exigidas pela regulamentação brasileira.
> 35 mil pessoas trocaram de operadora de celular neste ano no ES
No Distrito Federal e no Estado de Goiás, onde o bloqueio está implantado desde maio deste ano, já foram excluídos das redes das prestadoras móveis 103 mil celulares irregulares. É possível, ainda, checar se o aparelho apresenta alguma irregularidade pelo site da agência. Você deve ter o número do IMEI em mãos.
COMO ENCONTRAR O IMEI?
Primeiro passo: abra o teclado do seu celular, como se fosse fazer uma ligação.
Digite *#06# e pronto. Está aí seu IMEI, com 15 dígitos. os aparelhos que têm dois chips, terão dois número de identificação, mais o número de série.
BLOQUEIO POR ROUBO, FURTO OU PERDA
Além do bloqueio de celulares irregulares que está em implantação no país, o proprietário de um aparelho roubado, furtado ou perdido no território brasileiro pode solicitar, desde 2002, o bloqueio do celular junto à prestadora móvel ou secretarias de segurança de estados conveniados com o Cadastro de Estações Móveis Impedidas regulado pela Anatel. É possível bloquear o aparelho apenas com o número da linha e confirmação dos dados pessoais.
Anatel vai bloquear celulares irregulares do ES a partir de sábado

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