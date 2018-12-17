Análise da qualidade da água em Vila Velha será divulgada mensalmente

Esse acompanhamento é realizado mensalmente por meio de coletas em estabelecimentos com grande aglomeração de pessoas, tais como unidades de saúde, instituições de ensino e terminais rodoviários. E, caso o resultado da análise estiver em desacordo com os padrões de potabilidade estabelecidos, o responsável pelo sistema de abastecimento será comunicado para realizar a devida correção.