Análise da qualidade da água em Vila Velha será divulgada mensalmente

Com o objetivo de manter a população informada sobre a qualidade da água que é consumida no município de Vila Velha, a prefeitura divulgará a partir deste mês os resultados de análises periódicas e pareceres técnicos do monitoramento desse recurso.
Esse acompanhamento é realizado mensalmente por meio de coletas em estabelecimentos com grande aglomeração de pessoas, tais como unidades de saúde, instituições de ensino e terminais rodoviários. E, caso o resultado da análise estiver em desacordo com os padrões de potabilidade estabelecidos, o responsável pelo sistema de abastecimento será comunicado para realizar a devida correção.
Os dados serão divulgados no site da prefeitura.
CUIDADOS
A Prefeitura de Vila Velha reforça que a responsabilidade pela gestão e qualidade da água dentro do imóvel, após o hidrômetro, é do proprietário. Diante disso, é necessário adotar medidas para garantir o bom consumo. Confira as dicas:
- Higienize os reservatórios de água a cada seis meses (no mínimo);
- Troque os filtros de bebedouros a cada seis meses (no mínimo);
- Verifique periodicamente os encanamentos para constatar se há vazamentos que levem ao desperdício ou objetos que possam contaminar a água.