Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Análise da qualidade da água em Vila Velha será divulgada mensalmente
Recursos hídricos

Análise da qualidade da água em Vila Velha será divulgada mensalmente

Os dados serão divulgados no site da prefeitura

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 18:55
Prefeitura de Vila Velha divulgará no portal resultados de análises da qualidade da água Crédito: Arquivo/A GAZETA
Com o objetivo de manter a população informada sobre a qualidade da água que é consumida no município de Vila Velha, a prefeitura divulgará a partir deste mês os resultados de análises periódicas e pareceres técnicos do monitoramento desse recurso.
Esse acompanhamento é realizado mensalmente por meio de coletas em estabelecimentos com grande aglomeração de pessoas, tais como unidades de saúde, instituições de ensino e terminais rodoviários. E, caso o resultado da análise estiver em desacordo com os padrões de potabilidade estabelecidos, o responsável pelo sistema de abastecimento será comunicado para realizar a devida correção.
Os dados serão divulgados no site da prefeitura.
> Água imprópria para consumo: quais os direitos dos moradores?
CUIDADOS
A Prefeitura de Vila Velha reforça que a responsabilidade pela gestão e qualidade da água dentro do imóvel, após o hidrômetro, é do proprietário. Diante disso, é necessário adotar medidas para garantir o bom consumo. Confira as dicas:
- Higienize os reservatórios de água a cada seis meses (no mínimo);
- Troque os filtros de bebedouros a cada seis meses (no mínimo);
- Verifique periodicamente os encanamentos para constatar se há vazamentos que levem ao desperdício ou objetos que possam contaminar a água.
> Mais de 70 mil moradores recebem água da Cesan imprópria para consumo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados