Amizade entre homem e cachorro chama atenção no Centro de Vitória

Publicado em 19 de julho de 2019 às 21:00
- Atualizado há 6 anos
Cenas curiosas da cidade que demonstram a amizade, confiança e alegria de um cachorrinho e o seu dono. O registro aconteceu há alguns meses em Cidade Alta, no Centro de Vitória. As imagens mostram Heitor Ciciliote e o fiel escudeiro Pingo, um Fox Paulistinha super simpático de 10 anos.
Quem registrou o momento — em ângulos diferentes — foi o fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que procura a duplinha para saber um pouco mais dessa história de amizade de longa data.
Você conhece o Heitor? Envie o contato pra gente pelo WhatsApp do Gazeta Online (27) 98135-8261.
