Amizade entre homem e cachorro chama atenção no Centro de Vitória

Carlos Alberto Silva, fotógrafo de A Gazeta, registrou a brincadeira dos dois amigos na Cidade Alta

Publicado em 19 de julho de 2019 às 21:00 - Atualizado há 6 anos

Heitor Ciciliote e o fiel escudeiro Pingo, um Fox Paulistinha super simpático de 10 anos em Cidade Alta, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Cenas curiosas da cidade que demonstram a amizade, confiança e alegria de um cachorrinho e o seu dono. O registro aconteceu há alguns meses em Cidade Alta, no Centro de Vitória. As imagens mostram Heitor Ciciliote e o fiel escudeiro Pingo, um Fox Paulistinha super simpático de 10 anos.

Quem registrou o momento — em ângulos diferentes — foi o fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que procura a duplinha para saber um pouco mais dessa história de amizade de longa data.

Você conhece o Heitor? Envie o contato pra gente pelo WhatsApp do Gazeta Online (27) 98135-8261.

