Amigos pedem ajuda para custear tratamento de mulher queimada pelo ex

Amigos da diarista Marciane Pereira dos Santos, de 36 anos, que foi queimada pelo ex-marido na Serra, estão realizando uma vaquinha online para custear o tratamento da vítima. O objetivo é arrecadar R$ 10 mil.
Todo o dinheiro arrecadado será usado para comprar uma prótese além de outros gastos já que Marciane precisou amputar a perna esquerda. Ela permanece internada na Unidade de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A diarista teve 40% do corpo queimado após ex-marido, o cadeirante André Luiz dos Santos, de 36 anos, jogar solvente contra ela no início deste mês.
O homem foi preso e vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel, feminicídio e por impossibilitar a defesa da vítima, além de responder também por furto, já que furtou uma botija de gás da vítima, antes de tentar matá-la.
Para doar basta acessar este link.
DOAÇÃO DE SANGUE
Além da ajuda financeira, familiares da vítima pedem também para que as pessoas doem sangue para Marciane. As doações podem ser feitas no Hospital Dório Silva, na Serra, ou no Hemoes, em Maruípe, Vitória.