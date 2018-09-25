Amigos pedem ajuda para custear tratamento de mulher queimada pelo ex

Todo o dinheiro arrecadado será usado para comprar uma prótese  além de outros gastos  já que Marciane precisou amputar a perna esquerda. Ela permanece internada na Unidade de Tratamento de Queimados (CTQ), do, na. A diarista teve 40% do corpo queimado após ex-marido, o cadeirante André Luiz dos Santos, de 36 anos, jogar solvente contra ela no início deste mês.