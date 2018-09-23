Amigos e surfistas prestam homenagem para Arthur Medici em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

A cerimônia começou com círculo de pessoas na areia, onde amigos e familiares de Arthur fizeram uma oração. As homenagens também aconteceram na água, com um grande círculo formado por surfistas e bodyboards.

Your browser does not support the audio element. Amigos e surfistas fazem homenagem para capixaba morto por tubarão

O pai, Itamar Medici, e o irmão de Arthur falaram durante a cerimônia e agradeceram pela homenagem. Os dois também participaram da homenagem dentro do mar. A mãe de Arthur, Denise Gava também esteve presente e , muito emocionada, chorou durante toda a cerimônia.

"O mínimo que eu poderia fazer é prestar essa homenagem ao meu filho. Essa galera maravilhosa, esses jovens... Quero transmitir uma mensagem para eles, que eles sigam o exemplo do meu filho. Eu vou fazer a vontade que o meu filho tanto quis para minha vida, vou cuidar de mim. Quero agradecer o apoio de todos, do mundo todo. Meu muito obrigado", afirmou o pai, bastante emocionado.

Os organizadores do evento também presentearam a família de Arthur com a escultura de uma praia. O presente tinha a frase: " Arthur Gava Médici. Nosso eterno bodyboarder".

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