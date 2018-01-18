Amiga da médica Milena diz que sofreu assédio de Hilário

Crédito: Fernando Madeira

O policial civil Hilário Frasson, acusado como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, Milena Gottardi, foi acusado por uma testemunha de assédio sexual durante depoimento no Fórum Criminal de Vitória, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Os fatos teriam ocorrido em três ocasiões, segundo o relato feito por uma amiga da médica.

A primeira vez ocorreu quando Milena morava em São Paulo e, na época, seria realizada uma festa para a filha do acusado. Frasson teria ido ao escritório da amiga de Milena para deixar o convite para a festa infantil. Como ela não estava, o envelope foi entregue a sua assistente. "Minha secretária recebeu o convite e recebeu a orientação de Hilário para dizer que eu era linda. Ao abrir o convite em casa, estava escrito que eu era linda", relatou.

Na segunda ocasião, já em Vitória, a amiga de Milena estava na porta da escola onde seus filhos estudavam, com roupa de academia. Foi quando Hilário

tirou uma foto da amiga

, com short curto e a colocou no grupo dos pais da escola, com a seguinte indagação: "O que será que ela está pensando?". Grupo do qual Milena fazia parte.

Em uma terceira ocasião, a amiga encontrou com Hilário na escola e disse a ele que iria se casar. Foi quando o policial civil falou: "Nossa, um desperdício uma mulher dessa se casar". Ela relatou ainda que chegou a contar para a médica assassinada o que estava acontecendo, logo após sair do grupo de pais da escola em decorrência das ações de Hilário. "Ela afirmou que não teria sido a primeira vez que ele havia feito isso que ele fazia esse tipo de brincadeira", contou a amiga, destacando que o terceiro assédio ela não contou para Milena.

A amiga da médica confirmou ainda em seu depoimento que Milena relatou a ela que que sofreu agressões físicas e emocionais por parte do acusado Hilário e que era seguida por ele. "Milena pedia para não conversar pelo whatsapp, pois ele estava clonado", relatou.

Disse ainda que "tinha pavor de Hilário" e que após a morte da médica chegou a ficar três dias sem sair de casa. "Todas as vezes que estive na escola, quando o Hilário ia buscar as filhas, ele estava armado, com a arma à mostra", relatou em depoimento a amiga.