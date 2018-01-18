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Amiga da médica Milena diz que sofreu assédio de Hilário

Comportamento ocorreu três vezes. Policial chegou a tirar foto da amiga da médica e postar em grupo de WhatsApp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 03:17

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 03:17

Crédito: Fernando Madeira
O policial civil Hilário Frasson, acusado como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, Milena Gottardi, foi acusado por uma testemunha de assédio sexual durante depoimento no Fórum Criminal de Vitória, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Os fatos teriam ocorrido em três ocasiões, segundo o relato feito por uma amiga da médica. 
> Veja material exclusivo sobre o Caso Milena
A primeira vez ocorreu quando Milena morava em São Paulo e, na época, seria realizada uma festa para a filha do acusado. Frasson teria ido ao escritório da amiga de Milena para deixar o convite para a festa infantil. Como ela não estava, o envelope foi entregue a sua assistente. "Minha secretária recebeu o convite e recebeu a orientação de Hilário para dizer que eu era linda. Ao abrir o convite em casa, estava escrito que eu era linda", relatou.
Na segunda ocasião, já em Vitória, a amiga de Milena  estava na porta da escola onde seus filhos estudavam, com roupa de academia. Foi quando Hilário
tirou uma foto da amiga
, com short curto e a  colocou no grupo dos pais da escola, com a seguinte indagação: "O que será que ela está pensando?". Grupo do qual Milena fazia parte.
Em uma terceira ocasião, a amiga encontrou com Hilário na escola e disse a ele que iria se casar. Foi quando o policial civil falou: "Nossa, um desperdício uma mulher dessa se casar". Ela relatou ainda que chegou a contar para a médica assassinada o que estava acontecendo, logo após sair do grupo de pais da escola em decorrência das ações de Hilário. "Ela afirmou que não teria sido a primeira vez que ele havia feito isso que ele fazia esse tipo de brincadeira", contou a amiga, destacando que o terceiro assédio ela não contou para Milena.
A amiga da médica confirmou ainda em seu depoimento que Milena relatou a ela que que sofreu agressões físicas e emocionais por parte do acusado Hilário e que era seguida por ele. "Milena pedia para não  conversar pelo whatsapp, pois ele estava clonado", relatou.
Disse ainda que "tinha pavor de Hilário" e que após a morte da médica chegou a ficar três dias sem sair de casa. "Todas as vezes que estive na escola, quando o Hilário ia buscar as filhas, ele estava armado, com a arma à mostra", relatou em depoimento a amiga.
Ela também afirmou que, em um jantar, que presenciou a ocasião em que Hilário olhou para Milena e afirmou que havia matado o seu sogro. "Milena, você sabe que quem mandou matar o assassino do seu pai fui eu, né?"
> Pai de médica baleada foi assassinado há 16 anos com tiro na cabeça

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