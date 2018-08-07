Ambulâncias do Samu são deixadas sem uso

As 12 ambulâncias estão na oficina aparentemente em boas condições de uso. Vizinhos estão indignados Crédito: Fernando Madeira

Pelo menos 10 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão estacionadas, sem uso, em uma oficina da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Cariacica.

No mesmo local funcionam o almoxarifado da secretaria e a divisão de manutenção e reparos. No entanto, moradores afirmam que os carros estão nesse espaço há muito tempo, sem manutenção e sem reparos. Eu acho estranho essas ambulâncias paradas. Se for do Estado, o que estão fazendo aí? Têm que trabalhar e não ficarem paradas, afirmou o pedreiro Manoel Leal.

O mecânico Gilvan dos Santos não soube dizer desde quando as ambulâncias estão na oficina. Não sei se dá para consertar essas ambulâncias e colocá-las para rodar. Só sei que deixaram elas nesse lugar e estão aí paradas.

O muro da oficina é alto e quem passa pela rua não vê a situação dos veículos dentro do local. A TV GAZETA precisou subir em uma ladeira para conseguir as imagens das ambulâncias.

Uma pessoa, que preferiu não ter a identidade revelada, fez um vídeo de dentro da oficina para mostrar que os veículos aparentam estar em boas condições. (Ambulâncias) Aparentemente novas, os pneus estão um pouco vazios, mas estão em condição de funcionamento, disse.

INDIGNAÇÃO

Indignado, o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindisaúde-ES), Valdecir Nascimento, reclamou da situação e ressaltou a necessidade de meios de locomoção nos hospitais.

Trocaram a frota, mas isso não quer dizer que as ambulâncias estejam inservíveis. Há muitos problemas de condução de pacientes, hospitais superlotados, muitas vezes, não temos as ambulâncias para fazer a transferência, e o Estado se dá ao luxo de manter 12 ambulâncias escondidas na oficina de Santana, falou.

Ele disse ainda que os veículos em uso estão com limitações. Aqui no Hospital Dório Silva estão ruins. No Hospital Antônio Bezerra de Faria, tem uma que só pode andar em Vila Velha, tem outra que bateu o motor, está na oficina e, a que está funcionando, foi trocado o pneu ontem, mas ela estava sem a sirene e sem o giroflex.

FROTA NOVA