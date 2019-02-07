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Beleza

Amanhecer alaranjado encanta moradores do Espírito Santo; veja fotos

Você reparou na manhã desta quinta-feira (07)? O tom alaranjado chamou atenção dos internautas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:32

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:32

O amanhecer alaranjado desta quinta-feira (07) chamou atenção dos internautas do Gazeta Online. A natureza acordou inspirada e deu um show de beleza no céu da Grande Vitória. Veja registros: 

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