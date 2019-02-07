Amanhecer alaranjado encanta moradores do Espírito Santo; veja fotos

O amanhecer alaranjado desta quinta-feira (07) chamou atenção dos internautas do Gazeta Online. A natureza acordou inspirada e deu um show de beleza no céu da Grande Vitória. Veja registros:
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