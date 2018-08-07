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Olimpíada de matemática

Alunos que fizeram vaquinha para Tailândia conquistam quatro medalhas

Estudantes do Ifes de Cariacica pediram dinheiro no sinal e fizeram vaquinha online para pagar ida à Tailândia para disputar a Olimpíada de Matemática

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 20:05
Alunos do Ifes Cariacica que representaram o Espírito Santo na Olimpíada de Matemática na Tailândia Crédito: Reprodução Facebook
Lembra deles? Os estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo de Cariacica (Ifes) que pediram dinheiro no sinal e fizeram vaquinha na internet para custear a viagem para Tailândia, onde aconteceu entre 3 e 7 de agosto a Olimpíada de Matemática, fizeram jus à toda mobilização que causaram e conquistaram quatro medalhas de bronze na competição. 
Eles são alunos do segundo ano do ensino médio do curso Técnico de Portos Integrado ao Ensino Médio do Ifes  Campus Cariacica e participaram, no início do ano, de duas provas de seleção, uma estadual e outra nacional. Guilherme Gardi, Guilherme Heleodoro, Eduarda Stein e Eduardo Guedes ficaram em terceiro lugar na competição e estão trazendo na bagagem quatro medalhas.
Além deles, Matheus Perini, Guilherme Scopel e Marcelo Marchesi também disputaram a competição. Eles receberam medalhas de honra. Os sete estudantes devem chegar ao Brasil nesta quarta-feira, às 23h.
Alunos do Ifes de Cariacica arrecadam dinheiro para participarem de Olimpíada de Matemática na Tailândia, em agosto Crédito: Matheus Perini Costa
RELEMBRE A SAGA DOS ESTUDANTES
Os sete jovens, seis meninos e uma menina, de 16 e 17 anos, são do segundo ano do ensino médio do Ifes de Cariacica e participaram, no início do ano, de duas provas de seleção, uma estadual e outra nacional. Ao serem classificados nas duas, foram convidados para fazer parte da Delegação Brasileira na terceira parte da disputa, que acontece entre os dias 3 e 7 de agosto na Tailândia. Mas, apesar da grande expectativa, a falta de verba do Ifes e os 'nãos' recebidos pelos alunos por autoridades do Estado fizeram com que o custo da viagem tivesse que sair do próprio bolso.
A mãe de um dos participantes, Gissely Scotel Lemos, conta a trajetória dos estudantes. "Essa prova não faz parte das olimpíadas que o Ifes participa, mas os alunos ficaram interessados e levaram a proposta para um professor, que aceitou ajudar. Eles passaram na estadual e também na nacional e, pela boa colocação do grupo, foram convidados pela Delegação Brasileira para concorrer a prova na Tailândia", afirma Gissely.
O Ifes, como afirma a mãe, não possui verba o suficiente para arcar com as despesas da viagem, que fica em, aproximadamente, R$ 10 mil por aluno, mais a inscrição da prova, que custa R$ 3,4 mil, também por aluno. "Os pais que toparam arcar com as despesas fizeram empréstimos e os meninos estão tentando, até semana que vem, juntar mais dinheiro. Buscaram outros recursos, mas nenhuma autoridade se propôs a ajudar", desabafa Gissely. O representante de turma, Matheus Perini Costa, de 17 anos, conta que eles tem uma vaquinha online para quem quiser ajudar com qualquer valor. "A gente se preparou para a Olimpíada, fizemos a primeira parte e, para podermos ir, estamos fazendo a vaquinha e começamos hoje a pedir dinheiro no sinal. Somos sete alunos e mais três representantes", relata o estudante.

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