Alunos que fizeram vaquinha para Tailândia conquistam quatro medalhas

Alunos do Ifes Cariacica que representaram o Espírito Santo na Olimpíada de Matemática na Tailândia Crédito: Reprodução Facebook

Eles são alunos do segundo ano do ensino médio do curso Técnico de Portos Integrado ao Ensino Médio do Ifes  Campus Cariacica e participaram, no início do ano, de duas provas de seleção, uma estadual e outra nacional. Guilherme Gardi, Guilherme Heleodoro, Eduarda Stein e Eduardo Guedes ficaram em terceiro lugar na competição e estão trazendo na bagagem quatro medalhas.

Além deles, Matheus Perini, Guilherme Scopel e Marcelo Marchesi também disputaram a competição. Eles receberam medalhas de honra. Os sete estudantes devem chegar ao Brasil nesta quarta-feira, às 23h.

Alunos do Ifes de Cariacica arrecadam dinheiro para participarem de Olimpíada de Matemática na Tailândia, em agosto Crédito: Matheus Perini Costa

RELEMBRE A SAGA DOS ESTUDANTES

Os sete jovens, seis meninos e uma menina, de 16 e 17 anos, são do segundo ano do ensino médio do Ifes de Cariacica e participaram, no início do ano, de duas provas de seleção, uma estadual e outra nacional. Ao serem classificados nas duas, foram convidados para fazer parte da Delegação Brasileira na terceira parte da disputa, que acontece entre os dias 3 e 7 de agosto na Tailândia. Mas, apesar da grande expectativa, a falta de verba do Ifes e os 'nãos' recebidos pelos alunos por autoridades do Estado fizeram com que o custo da viagem tivesse que sair do próprio bolso.

A mãe de um dos participantes, Gissely Scotel Lemos, conta a trajetória dos estudantes. "Essa prova não faz parte das olimpíadas que o Ifes participa, mas os alunos ficaram interessados e levaram a proposta para um professor, que aceitou ajudar. Eles passaram na estadual e também na nacional e, pela boa colocação do grupo, foram convidados pela Delegação Brasileira para concorrer a prova na Tailândia", afirma Gissely.